E se nel 2020 un tweet di Trump provocasse un attacco nucleare contro l' America?

Jaguar - La E-Type elettrica arriverà nel 2020 : Lhanno ammirata tutti in mondovisione, come coprotagonista del Royal Wedding dello scorso maggio, quando Harry e Meghan hanno lasciato il castello di Windsor. Il prototipo della Jaguar E-Type elettrica, a sua volta derivante dalla E-Type Zero rinata un anno fa grazie alla Jaguar Classic, diventerà presto realtà. Lo dimostra anche il passaggio a Pebble Beach, location ideale per un'auto iconica come questa, sospesa tra passato (il suo design ...

Mario Balotelli allo scoperto : “ho deciso io di restare al Nizza - nel 2020 voglio l’Europeo con l’Italia” : Balotelli ha deciso di rimanere al Nizza, nelle ultime ore sono arrivate dichiarazioni da parte di SuperMario che spiega così la decisione: “devo essere onesto, alla fine della scorsa stagione la mia intenzione era quella di andar via. Però sto molto bene qui ed è una mia decisione quella di restare. Nessuno mi dice cosa devo fare. Faccio ciò che sento e che voglio. La decisione finale è sempre la mia. Ho ricevuto cinque proposte ...

Nuoto - il piano di Gregorio Paltrinieri : qualificarsi alle Olimpiadi 2020 nella 10 km - occhi sui Mondiali. L’azzurro torna ad allenarsi : Gregorio Paltrinieri non conosce soste, gli Europei in vasca si sono conclusi un paio di settimane fa e il Campione Olimpico è subito pronto per tornare in piscina per allenarsi. Il carpigiano, infatti, deve preparare la 10 km in acque libere di Chun’An (Cina), tappa delle World Series in programma il prossimo 16 settembre. Manca meno di un mese alla gara e il Campione del Mondo vuole farsi trovare pronto, soprattutto dopo la rabbia ...

Aston Martin - nel 2020 la replica della DB5 di Goldfinger : Dopo la DB4 GT Continuation, l'Aston Martin riporterà in vita anche una delle DB5 più famose di sempre, quella guidata da Sean Connery nei panni di James Bond nel film Goldfinger. L'Aston Martin Works e la EON Productions produrranno 25 esemplari della sportiva riprendendo i progetti originali della vettura utilizzata per le riprese della pellicola del 1964, compresi alcuni dei gadget tecnologici che l'agente segreto utilizzava durante gli ...

Intel lancia il guanto di sfida a Nvidia e AMD : nel 2020 arrivano le GPU discrete : Quando si parla di schede video e GPU discrete/dedicate solitamente i nomi che ci vengono in mente sono sostanzialmente solo due: AMD e Nvidia. Due colossi che da sempre battagliano per il dominio del mercato ma che a breve potrebbero ritrovarsi di fronte a un nuovo e potenzialmente molto potente contendente. Intel ha lanciato un nuovo profilo Twitter, Intel Graphics, che ha debuttato con un video accompagnato dalla didascalia "We will set our ...

Fed Cup 2019 - rivoluzione mancata : tie break al terzo set e 5 convocate le uniche novità. nel 2020 però… : Nel giorno della rivoluzione in Coppa Davis, passano quasi sotto silenzio le modifiche alla Fed Cup 2019: fallisce l’idea dell’allargamento del Gruppo Mondiale da 8 a 16 squadre, le variazioni votate ad Orlando, in Florida, sono state davvero minime, rispetto alla competizione maschile. Con l’83.38% dei voti, le 147 federazioni hanno deciso che dal prossimo anno ci sarà il tie break anche al terzo set di ogni partita, mentre i ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : l’Italia si lancia al meglio verso Tokyo 2020. I quartetti si confermano - Viviani torna nell’omnium : Bilancio indubbiamente positivo per l’Italia agli Europei di Ciclismo su pista di Glasgow (Gran Bretagna). La nazionale azzurra è riuscita a rispettare le attese al Sir Chris Hoy Velodrome, andando a conquistare cinque medaglie: due ori, due argenti e un bronzo. Un risultato in linea con quello dello scorso anno (stessi ori, un argento e tre bronzi) e che conferma lo stato di salute del nostro movimento. Questo evento era molto importante perché ...

Pensioni 2018 : previsto nel 2020 il TFR dei Docenti e ATA - news 11/8 : Ultime notizie 11 agosto 2018. Il TFR delle Pensioni degli ex insegnanti e personale ATA sarà differito loro di due anni. Un’amara sorpresa per i portafogli dell’80% circa degli oltre 42mila lavoratori del comparto scuola che dal 1° settembre saranno ufficialmente in pensione. Il loro TFR rimarrà congelato per ben due anni. Lo sblocco e […] L'articolo Pensioni 2018: previsto nel 2020 il TFR dei Docenti e ATA, news 11/8 proviene ...

Vela - Mondiali 2018 : Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò si qualificano per le Olimpiadi di Tokyo 2020 nel 470! : L’Italia conquista il secondo pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 ai Mondiali di Vela in corso di svolgimento ad Aarhus (Danimarca). Dopo Benedetta Di Salle e Alessandra Dubbini, è toccato a Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò ottenere il piazzamento che qualifica per l’edizione a cinque cerchi giapponese nella classe 470. Da regolamento, infatti, a timbrare il cartellino per il Sol Levante sono le prime 8 nazioni classificate. Alla ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : Benedetta Di Salle e Alessandra Dubbini sono le prime qualificate per l’Italia! Pass nel 470 della vela : L’Italia qualifica il primo equipaggio della vela alle Olimpiadi di Tokyo 2020: Alessandra Dubbini e Benedetta Di Salle sono entrate nella Medal Race ai Mondiali di vela a classi unificate nella 470 femminile e termineranno tra le prime dieci, staccando il Pass per la rassegna a cinque cerchi. sono infatti otto i posti disponibili, ma in top ten vi sono due equipaggi iberici e due britannici, che avranno diritto ad un solo Pass per ...

European Championships 2018 : medaglie dal profumo di Tokyo 2020. Gerarchie inscalfibili nel nuoto sincronizzato : Va in archivio una giornata tutto sommato positiva per l’Italia agli European Championships. A Glasgow il Bel Paese ha messo in cassaforte ben sei medaglie: nessuno ha fatto meglio. In molti casi, inoltre, i podi sono arrivati grazie ad atleti giovani e con margini di miglioramento notevoli. Spicca su tutti il trionfo dell’inseguimento a squadre maschile di ciclismo su pista. Un gruppo ai vertici ormai da due stagioni, trainato da un ...

Firenze - il Corridoio Vasariano doveva essere già aperto - ma riaprirà (forse) nel 2020. Mibac : “Progetto entro l’autunno” : “Il Corridoio Vasariano? Se va bene riaprirà nell’estate del 2020”. L’annuncio è del ministero per i Beni culturali che ha risposto all’interrogazione del deputato toscano Gabriele Toccafondi (di Civica Popolare, ex sottosegretario alla Pubblica istruzione nei precedenti governi di centrosinistra). Ilfattoquotidiano.it aveva già anticipato che i tempi per la riapertura del passaggio esclusivo sopraelevato che collega l’edificio degli Uffizi a ...

sicurezza stradale : insediata la consulta regionale. chianella "obiettivo dimezzare entro il 2020 il numero di vittime della strada" : ... in occasione la Giornata della sicurezza stradale, si è data evidenza ad un lungo periodo di lavoro compiuto sinergicamente tra i diversi attori coinvolti sia del mondo delle Istituzioni che della ...