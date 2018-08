Donald Trump | con lui alla Casa Bianca boom di imprenditori delle minoranze etniche

USA - John McCain ha i giorni contati : 'Non voglio Donald Trump al mio funerale' : Il suo nome sale agli onori della cronaca quando nel 1967 , durante la Guerra del Vietnam , l'aereo sui cui viaggiava in una missione di perlustrazione venne abbattuto in volo dai Viet Cong. Si salvò,...

Rivelò il figlio segreto di Donald Trump - rescisso contratto firmato dall'ex portiere della Trump Tower per tacere : Un ex portiere della Trump World Tower, a conoscenza di una relazione tra il presidente Usa con una donna delle pulizie, dalla quale sarebbe nato un figlio, l'ennesimo scandalo rivelato dai media Usa mesi fa, è ora libero di parlare del contratto che firmò con America Media Inc per tacere sulla storia. Lo riferisce la Cnn.Il contratto fu firmato nel 2015: America media - la società proprietaria del National Enquirer, il cui ...

Donald Trump E LA CASSAFORTE DEI SEGRETI/ Ultime notizie Usa - impeachment? Gli scoop che lo inguaiano : TRUMP: "Con mio impeachment mercati crollerebbero". Ultime notizie, il presidente degli Usa sottolinea: "tutti diventerebbero più poveri con messa in stato d'accusa"(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 19:09:00 GMT)

Donald Trump : "I mercati crollano se io sottoposto a impeachment" : Dopo la condanna di Menafort e la confessione di Cohen, Donald Trump non sta passando delle serena giornate.Ma nonostante questo, il presidente americano è convinto, anzi convintissimo di una posizione: "Se venissi posto sotto impeachment, penso che i mercati crollerebbero. Ritengo che tutti sarebbero molto poveri". Intervistato da Fox and Friends, Trump commenta il periodo che sta affrontando dopo i dazi all'Europa, le critiche per la ...

Rischio impeachment : ecco cosa rischia Donald Trump e perché : L'unica strada per metterlo sotto accusa resterebbe quindi quella politica dell'impeachment. L'impeachment è una prospettiva verosimile? I democratici dicono che non è una priorità. Ma se dovessero ...

Donald Trump parla di impeachment : "Mercati crollerebbero - tutti più poveri" : "Se fossi sottoposto a impeachment, penso che i mercati crollerebbero. Penso che tutti diventerebbero più poveri". Lo ha detto Donald Trump in una intervista a Fox & Friends. "Non so come qualcuno possa essere messo in stato di accusa quando sta facendo un gran lavoro", ha aggiunto con la tradizionale modestia."Senza questo all'opera -dice indicando il suo cervello- vedreste numeri a cui non potreste credere". Se fosse stata eletta ...

Usa - torna lo spettro dell'impeachment su Donald Trump - : Secondo alcuni giuristi il presidente potrebbe essere messo in stato d'accusa dopo le dichiarazioni rilasciate dal suo ex avvocato, Michael Cohen, che ha ammesso di aver pagato il silenzio di due ...

Trump ‘scarica’ Israele : “pagherà caro prezzo per Gerusalemme capitale”/ Donald ‘pro’ Palestina : “loro turno” : Trump a sorpresa "scarica" Israele: “pagherà caro prezzo per Gerusalemme capitale e per ambasciata Usa". Presidente Usa "crea il caso": ai palestinesi, "ora è il loro turno" (Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 20:19:00 GMT)

Donald Trump spiazza ancora e indossa la kefyah : "Israele ha avuto tanto - ora tocca ai palestinesi" : The Donald indossa la kefyah e avverte l'amico Netanyahu: Israele pagherà un "prezzo più alto" nei negoziati di pace con i palestinesi, dopo aver ottenuto il trasferimento dell'ambasciata Usa da Tel Aviv a Gerusalemme. Stavolta non sono più indiscrezioni, delle quali l'HuffPost aveva dato conto due settimane fa. Stavolta è lo stesso Trump a farne parola, nel corso di una manifestazione pubblica, svoltasi ieri in West ...

Trump rischia l’impeachment? I casi Cohen e Manafort/ Ultime notizie - avvocato accusa : “Donald è un corrotto” : Doppio guaio per Donald Trump: Ultime notizie. Ex avvocato Michael Cohen vuole patteggiare con le autorità giudiziarie per accuse, da Stormy Daniels al RussiaGate. Scoppia caso Manafort(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 14:03:00 GMT)

Donald Trump annuncia - "pronti a dazi del 25% su ogni auto importata dall'Ue" : Gli Stati Uniti sono pronti ad applicare una tariffa del 25% su ogni auto importata dall'Unione europea. È quanto ha annunciato il presidente Donald Trump durante un comizio elettorale in West Virginia, rinnovando le minacce contro l'Ue.Riferendosi al summit dello scorso mese con il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, Trump ha affermato di avergli detto che la disputa commerciale tra Ue e Usa "è tutta sulle ...

Doppia botta giudiziaria contro Donald Trump : Ieri è stato un giorno molto pesante per il presidente americano Donald Trump perché le indagini sui suoi suoi stretti collaboratori cominciano a ottenere risultati definitivi. Mentre Paul Manafort, l’ex capo della sua campagna elettorale, veniva condannato in primo grado per frode finanziaria (e

Un’ora terribile per Donald Trump : Martedì sera due tribunali hanno condannato due suoi collaboratori, e uno ha clamorosamente ammesso di aver violato la legge "in collaborazione e su indicazione" del presidente The post Un’ora terribile per Donald Trump appeared first on Il Post.

Usa - Donald Trump critica Fed e attacca Cina e Unione europea : Donald Trump torna ad attaccare la Fed per i suoi rialzi graduali dei tassi di interesse. Il presidente americano afferma che la banca centrale dovrebbe essere più accomodante. E attacca l'Europa e la ...