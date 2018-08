Dieta | i cibi che stimolano il metabolismo e fanno dimagrire

Dieta Detox : riattivare il metabolismo dopo ferragosto/ Ecco come depurare il proprio corpo con cibi sani : Dieta Detox: riattivare il metabolismo dopo ferragosto. Ecco come depurare il proprio corpo con cibi sani. Frutta di stagione, verdure, cereali e yogurt, riso e pasta integrale...(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 13:53:00 GMT)

Dieta contro la pancia gonfia : 7 cibi che funzionano : Sognate un ventre piatto e una silhouette perfetta? Allora provate la Dieta contro la pancia gonfia, assaporando i cibi che eliminano il gonfiore e drenano i liquidi. Nessuna donna è immune dal gonfiore addominale, nemmeno le super top o i vip che postano foto in bikini su Instagram. Allora come fanno ad avere sempre una pancia super piatta? Il loro segreto è un regime alimentare ad hoc che sfrutta dei super cibi. Scopriamo quali sono e come ...

La Dieta del cervello : 10 cibi e abitudini che ci rendono più intelligenti : "Così come per dimagrire o per fare triathlon bisogna adottare un regime alimentare adeguato, se vogliamo conservare e migliorare le nostre facoltà cognitive dobbiamo fare attenzione a ciò che mettiamo nel piatto". Parte da qui Lisa Mosconi, vicedirettrice della clinica per la prevenzione dell'Alzheimer a New York ed esperta di nutrizione cerebrale. Da scienziata ha messo insieme tutta la nuova generazione di studi che ha ...

Dieta contro la ritenzione idrica : 7 cibi per combatterla : Gambe gonfie e cellulite, questi sono solo alcuni dei sintomi della temuta ritenzione idrica. Per combatterla basta seguire la Dieta giusta e consumare alcuni cibi. Da tempo gli esperti sostengono che la ritenzione idrica sia una malattia a tutti gli effetti. A causarla sono tanti fattori, prima di tutto una vita sedentaria, fumo, alcol e un consumo eccessivo di sale. La soluzione, ancora una volta, arriva dalla tavola e da alcuni alimenti che ...

Dieta contro il colesterolo alto : i cibi che lo abbassano : Il colesterolo alto è un problema che affigge moltissime persone e che si può risolvere a partire dalla Dieta. Esistono infatti alcuni cibi che possono contribuire a ridurre il valore LDL del cosiddetto “colesterolo cattivo”, abbassando il rischio di ictus e infarti e migliorando la qualità della vita. Cosa mangiare? Secondo alcuni studi scientifici uno degli alimenti più efficaci contro questo problema è l’avena. Bastano due ...

Dieta contro il bruciore di stomaco : cibi ammessi e cibi proibiti : Il bruciore di stomaco si può combattere a tavola, seguendo la giusta Dieta e stando alla larga da cibi e bevande a rischio. Il bruciore di stomaco può essere un disturbo davvero irritante. Si tratta del sintomo più comune del reflusso gastroesofageo, che consiste in un rigurgito delle sostanze nel nostro stomaco, che avviene all’interno dell’esofago. Un processo scatenato dal malfunzionamento della valvola posta a separazione dei due organi. Le ...

Dieta antistress : quali cibi riducono l'ansia - : L'uso di cibi ricchi di fibre può ridurre l'impatto negativo dello stress sul corpo: a questa conclusione sono giunti i ricercatori dell'Università Nazionale Irlandese di Cork. Non è un segreto che lo ...

Dieta di agosto : i cibi che ti fanno perdere due chili velocemente : Puntare sulla stagionalità: potrebbe essere questa una delle regole di base per perdere peso, anche nel corso del mese di agosto. Affidarsi a frutta e verdura del periodo può aiutare il corpo ad assumere quei nutrienti di cui ha bisogno. La natura, infatti, ci permette di portare in tavola proprio quello di cui necessita il nostro organismo in un determinato momento. E se scelti con cura questi prodotti possono essere dei preziosi alleati per ...

Dieta senza lieviti - pancia piatta con questi cibi : Come resistere a un bel pezzo di pizza ancora caldo o a del pane fragrante? Sono cibi molto saporiti che però contengono lievito, ovvero un fungo. I prodotti da forno vengono preparati con questo ingrediente che fa lievitare l’impasto, producendo un gas all’interno, che ne provoca l’aumento di volume. I lieviti sono presenti anche nei formaggi fermentati, nella birra, nel vino e nella salsa di soia. Una Dieta senza lieviti può essere la ...

La Dieta anti-caldo : i cibi per combattere l’afa e non ingrassare : Come sempre, ci si ritrova ad attendere un anno intero il bel tempo, per poi ritrovarsi, dopo un mese di temperature altissime, a fare la danza della pioggia per poter vedere qualche gocciolina, nella speranza che l’afa faccia un passo indietro. Se nulla possiamo contro il meteo, a meno che non ci si sia davvero specializzati nelle danze propiziatrici per la pioggia, è possibile di certo agire sul nostro organismo, rendendo la digestione più ...

“Wow!”. Alessia Macari irriconoscibile : fisico pazzesco dopo la ‘Dieta’ : “Forse tra un anno, ma prima ho deciso che devo riprendermi fisicamente. Poi ci penserò. Il matrimonio è un altro stress, chissà quanti attacchi di panico avrò”. Alessia Macari, vincitrice del Grande Fratello Vip 1 e il compagno Oliver Kragl dovranno aspettare per pronunciare il fatidico ”sì”. Il motivo è presto detto: l’ex ”Ciociara” di ”Avanti un altro”, il programma condotto da Paolo Bonolis, ...

Dieta : no ai cibi salati : fanno ingrassare ed invecchiare : Uno studio del Medical College of Georgia rivela che i cibi salati fanno invecchiare ed ingrassare. Banditi dalla Dieta. Ecco perchè.

Dieta - non serve misurare i cibi e contare le calorie : come modulare le porzioni in estate : Cosa significa modulare la Dieta? A chi ancora non conosce Dieta GIFT consiglierei di approfondire l’argomento sul mio sito, chi invece già la conosce potrà capire di cosa parlo. come spiego sempre nella mia...

La Dieta dell'estate : i 15 cibi che non devono mancare sulla tavola : Per una dieta ricca ed equilibrata è bene approfittare dei cibi di stagione: ecco quindi i quindici must have dell'estate che vi daranno tutte le sostanze nutritive e sane di cui avrete bisogno. Primo tra tutti, riporta corriere.it, il basilico. E' un ottimo antiossidante ed è ricco di proprietà nut