Sulla nave, è stato presentato unurgente al Tar dida parte di alcune Ong. Secondo il legale, la decisione del Viminale sarebbe illegittima perché i migranti sarebbero già in territorio nazionale e al momento non si conoscono gli atti formali che impedirebbero lo sbarco.Inoltre non si rintraccerebbero neanche le competenze delle decisioni. Intanto sul pattugliatore italiano sono saliti ispettori sanitari per ispezionare l'ambiente e visitare i migranti.(Di sabato 25 agosto 2018)