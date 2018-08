: Diciotti, scontro Italia-Ue. Nuove proteste: 'Facciamoli scendere' - SkyTG24 : Diciotti, scontro Italia-Ue. Nuove proteste: 'Facciamoli scendere' - ricpuglisi : Ah non sapevo che il governo di @GiuseppeConteIT fosse un monocolore della @LegaSalvini. Si scoprono sempre cose nuove. #Diciotti - piccolapini : sequestrare 177 persone in una nave per dimostrare che non si sa governare il paese e quindi ce la sì prende con i… -

Mentre dal Viminale arrivano conferme della linea della fermezza nel caso della navecon 148 migranti a bordo, nel Paese prosegue la protesta. Anche per oggi sono programmate manifestazioni. "Facciamoli scendere" è lo slogan dell'iniziativa prevista nel pomeriggio promossa da Rete antirazzista. Legambiente, PAx Christi, Cobas, Arci, Anpi, No Muos e centri sociali. Anche la Guardia Costiera in un report inviato al Governo e alle procure ha evidenziato la criticità della situazione che impone di autorizzare lo sbarco.(Di sabato 25 agosto 2018)