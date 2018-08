Caso Diciotti - il Viminale conferma lo stop : “La linea non cambia”. Magistrati a Roma per i colloqui : Il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, ascolterà in mattinata in procura a Roma i funzionari del Viminale nell’ambito all’inchiesta sulla nave Diciotti, ferma da lunedì sera al porto di Catania senza che ai 150 migranti a bordo sia consentito lo sbarco. La Procura di Agrigento indaga, al momento, per sequestro di persona e arresto illegal...

Diciotti - da nave richiesta a Viminale per autorizzazione a sbarco : Teleborsa, - La situazione sull'unità della Guardia Costiera Diciotti ormai da cinque giorni attraccata a una banchina del porto di Catania si fa sempre più esplosiva. E il comandante nelle ultime ore ...

Diciotti - Viminale : "Fermezza". Martedì Salvini-Orban a Milano : Roma, 25 ago., askanews, - Al Ministero dell'Interno "c'è assoluta tranquillità e non cambia la linea della fermezza" sulla situazione della nave Diciotti e, in particolare, sulla visita oggi al ...

Diciotti : Viminale - assoluta tranquillità; non cambia la linea della fermezza : Sul caso di nave Diciotti, ormeggiata a Catania con 150 migranti ancora a bordo, 'c'è assoluta tranquillità e non cambia la linea della fermezza'. E' quanto si apprende da fonti del ministero dell'...

Diciotti : Viminale - assoluta tranquillità; non cambia la linea della fermezza : Sul caso di nave Diciotti, ormeggiata a Catania con 150 migranti ancora a bordo, "c'è assoluta tranquillità e non cambia la linea della fermezza". E' quanto si apprende da fonti del ministero dell'Interno.

Quinto giorno della Diciotti a Catania - i pm al Viminale : Catania, 25 ago., askanews, - Tutto apparentemente tranquillo, sotto un sole già caldo, nel porto di Catania, dove da cinque giorni è ormeggiata nave Diciotti con a bordo 150 dei 190 migranti soccorsi ...

Caso Diciotti - il pm sente i funzionari del Viminale : centinaia di esposti da tutta Italia : Il fronte giudiziario del Caso Diciotti registra un salto di qualità. Il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio, che ha aperto un fascicolo contro ignoti per sequestro di persona e arresto illegale ma valuta anche diverse qualificazioni giuridiche tra cui l’abuso d’ufficio, vola a Roma per sentire i funzionari del Viminale che si sono occupati ...

Caso Diciotti - il pm di Agrigento va al Viminale : Il magistrato che indaga per sequestro di persona, oggi a Roma per ascoltare i funzionari del ministero dell'Interno -

Diciotti - migranti : niente accordo UE. Conte - Salvini e Di Maio irritati/ Ultime notizie : il pm al Viminale : Diciotti, niente accordo in Europa: Conte, "ipocrisia Ue". Di Maio dopo il no alla condivisione dell'accoglienza dei migranti minaccia il taglio dei fondi. Bruxelles, Italia rischia sanzioni(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 08:22:00 GMT)

Caso Diciotti - Pm domani al Viminale per ascoltare funzionari : Catania, 24 ago., askanews, - domani il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio volerà a Roma per incontrare alcuni funzionari del ministero dell'Interno nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla ...

Diciotti - il Pm va al Viminale : ascolterà funzionari. Salvini : interroghi me : Catania, 24 ago., askanews, - Domani il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio volerà a Roma per incontrare alcuni funzionari del ministero dell'Interno nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla ...

Caso Diciotti - Pm domani al Viminale per ascoltare funzionari : Catania, 24 ago., askanews, - domani il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio volerà a Roma per incontrare alcuni funzionari del ministero dell'Interno nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla ...

Diciotti - NON C'È ACCORDO A BRUXELLES : CONTE : "IPOCRISIA UE"/ Ultime notizie - Viminale : 'La linea non cambia' : Migranti su Nave DICIOTTI: sciopero della fame, ma il comandante "non c'è emergenza sanitaria'. Ue bacchetta Di Maio-Salvini, oggi vertice BRUXELLES.

Diciotti : Pm Agrigento sentiranno domani funzionari del Viminale : Alcuni funzionari del Viminale saranno sentiti domani dal procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, in merito all'inchiesta sul caso dei 150 migranti a bordo della nave Diciotti. La procura della Valle dei templi procede per sequestro di persona e arresto illegale, ma potrebbe contestare anche l'abuso d'ufficio, puntando a ricostruire la catena di comando per individuare chi ha dato l'ordine di non fare ...