Diciotti : Viminale - assoluta tranquillità; non cambia la linea della fermezza : Sul caso di nave Diciotti, ormeggiata a Catania con 150 migranti ancora a bordo, "c'è assoluta tranquillità e non cambia la linea della fermezza". E' quanto si apprende da fonti del ministero dell'Interno.

Caso Diciotti - il pm sente i funzionari del Viminale : centinaia di esposti da tutta Italia : Il fronte giudiziario del Caso Diciotti registra un salto di qualità. Il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio, che ha aperto un fascicolo contro ignoti per sequestro di persona e arresto illegale ma valuta anche diverse qualificazioni giuridiche tra cui l’abuso d’ufficio, vola a Roma per sentire i funzionari del Viminale che si sono occupati ...

Caso Diciotti - il pm di Agrigento va al Viminale : Il magistrato che indaga per sequestro di persona, oggi a Roma per ascoltare i funzionari del ministero dell'Interno -

Diciotti - migranti : niente accordo UE. Conte - Salvini e Di Maio irritati/ Ultime notizie : il pm al Viminale : Diciotti, niente accordo in Europa: Conte, "ipocrisia Ue". Di Maio dopo il no alla condivisione dell'accoglienza dei migranti minaccia il taglio dei fondi. Bruxelles, Italia rischia sanzioni(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 08:22:00 GMT)

Diciotti : Pm Agrigento sentiranno domani funzionari del Viminale : Alcuni funzionari del Viminale saranno sentiti domani dal procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, in merito all'inchiesta sul caso dei 150 migranti a bordo della nave Diciotti. La procura della Valle dei templi procede per sequestro di persona e arresto illegale, ma potrebbe contestare anche l'abuso d'ufficio, puntando a ricostruire la catena di comando per individuare chi ha dato l'ordine di non fare ...

Diciotti - Pm Agrigento domani a Viminale : 18.52 Il procuratore di Agrigento Patronaggio sarà domani a Roma per sentire -come persone informate sui fatti- alcuni funzionari del ministero dell'Interno nell'ambito dell'inchiesta sul trattenimento di 150 migranti a bordo di nave Diciotti della Guardia Costiera, ferma da quattro giorni nel porto di Catania, in attesa di un eventuale nulla osta allo sbarco. Tra gli altri saranno ascoltati il prefetto capo Dipartimento per le Libertà Civili ...

Diciotti - nessun accordo con Ue Viminale : «Non sbarca nessuno» Conte : «Italia trarrà conseguenze» : La Commissione Ue contro il ministro dell’Interno, che in un’intervista al Corriere da detto: «Gli italiani sono ostaggio degli immigrati e dell’Europa, dobbiamo poterli portare indietro»

Migranti e Ue - nessun accordo sulla Diciotti. Viminale : «Non sbarca nessuno». Conte : «Occasione persa» : Nulla di fatto a Bruxelles: dalla riunione tecnica non è arrivato alcun accordo o sulla Diciotti, almeno secondo fonti diplomatiche. La richiesta dell'Italia, pertanto, non hanno riscosso il favore ...

