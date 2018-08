Diciotti | via agli interrogatori al Viminale Salvini | «Verso una soluzione positiva»

Diciotti - Salvini : portino via i migranti in una capitale europpea : Roma, 24 ago., askanews, - La soluzione per lo stallo della nave della Guardia costiera Diciotti, ferma nel porto di Catania con 150 migranti a bordo? Per il ministro dell'Interno Matteo Salvini, ...

Diciotti - Di Maio tuona contro l'UE : Decisione domani o via contributi dell'Italia : Teleborsa, - "Se l'Unione europea si ostina con questo atteggiamento, se domani dalla riunione della Commissione europea non esce nulla e non decidono nulla sulla nave Diciotti e sulla redistribuzione ...

Tutti contro Salvini : Cacciari "Diciotti - chi non si indigna? Una mer.."/ Nodo-migranti : da Saviano a Le Monde : Tutti contro Salvini: caso Diciotti e 'bufera' sui migranti, Cacciari "Diciotti, chi non si indigna è una mer..". Da Saviano a Le Monde, il caso.

Nave Diciotti - Saviano contro Salvini : “Un atto criminale. Il ministro agisce in maniera eversiva” : “Salvini prima o poi raggiungerà la consapevolezza di essere un ministro e che bisogna smettere di essere pagliacci e diventare persone responsabili”. Non si fa attendere la replica di Roberto Saviano a Matteo Salvini. Lo scrittore e giornalista risponde al ministro dell’Interno e lo fa da Riace dove ieri si è recato per incontrare il sindaco Mimmo Lucano. Al termine dell’incontro, Saviano commenta anche la notizia che la Procura di Agrigento ha ...

Migranti - al via a Catania sbarco minori da nave Diciotti : Catania, 22 ago., askanews, - E' iniziato intorno alle 22.45 sul 'Molo di Levante' lo sbarco dei 29 minori Migranti, molti dei quali non accompagnati, da giorni a bordo della nave della Guardia ...

Diciotti - al via lo sbarco dei minorenni : 22.53 Stanno scendendo dalla nave Diciotti, ancorata nel porto di Catania, i minorenni che si trovano a bordo dell'imbarcazione della Guardia costiera, assieme a 148 adulti. I primi a scendere sono stati due ragazzini. A dare il via libera è stato il ministro dell'Interno, Salvini, dopo l'ispezione effettuata a bordo dal procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio, e i numerosi appelli, tra cui quello della Procura per i minori del ...

Nave Diciotti - scontro Salvini-Fico : 'Fai il presidente - io il ministro'. Via libera a sbarco minori : E mentre il Pd con Maurizio Martina attacca Salvini, 'La tua politica è fallita, smetti di fare il bullo da quattro soldi', a sera arriva la replica secca di Fico: 'Buona notizia che il governo abbia ...

Lo scontro Saviano-Salvini sulla Diciotti e il contrattacco di Atlantia. Di cosa parlare a cena : Creare problemi senza soluzioni è esattamente e violentemente l'opposto di ciò che dovrebbe fare la politica. Eccoci a Catania, e ora, con la magistratura in azione a tutela dei minori, al cortocircuito tra governo e una diramazione dello stato come la Guardia Costiera si aggiunge lo scontro istituz

Diciotti - Saviano : “Salvini mandante del sequestro di persona”. Replica : “Dice solo fesserie” : È ancora scontro fra il ministro dell'Interno e lo scrittore Roberto Saviano. Stavolta l'argomento del contendere è la situazione a bordo della nave della Guardia Costiera italiana Diciotti, che il Viminale ancora non autorizza allo sbarco dei 177 migranti soccorsi al largo di Lampedusa ormai 7 giorni fa.Continua a leggere