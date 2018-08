Diciotti | solidarietà a Salvini | Meloni | “Sovversivo indagare un ministro | intervenga

Diciotti - Cirielli : "Solidarietà a Salvini. Ma presto Decreto sicurezza adeguato a emergenza" : "Oggi mi sento di esprimere piena e incondizionata solidarietà al ministro dell'Interno Matteo Salvini. Nonostante in questi mesi siamo stati critici per una politica basata molto su annunuci e poco su azioni concrete": lo afferma in una nota Edmondo Cirielli, Questore della Camera dei Deputati e responsabile Giustizia di Fdi, commentando il caso della ...

Diciotti - Conte : Ue senza solidarietà e responsabilità : Roma, 24 ago., askanews, - 'L'Italia è costretta a prendere atto che l'Europa oggi ha perso una buona occasione: in materia di immigrazione non è riuscita a battere un colpo in direzione dei princìpi ...

Diciotti - migranti in sciopero della fame<br>Sit-in di solidarietà - ma c'è anche Forza Nuova : Il senatore del PD Davide Faraone, che è presente al porto di Catania dove è ferma la nave Diciotti carica di migranti, ha detto che ha avuto notizia dalla Capitaneria di porto che a bordo dell'imbarcazione della Guardia Costiera c'è tensione e che i migranti hanno cominciato uno sciopero della fame, mentre le visite sono state bloccate per ragioni di sicurezza. Ricordiamo, infatti, che fino a ieri ci sono state diverse visite, inclusa quella ...

Nave Diciotti - manifestazione di solidarietà ai migranti : Catania, askanews, - Un gruppo di un centinaio di persone ha manifestato sul molo del porto di Catania per esprimere solidarietà ai migranti che da quattro giorni sono bloccati a bordo della Nave ...

Diciotti - la solidarietà del Lazio : "Pronti ad accogliere i minorenni della nave" : Il garante per l'Infanzia Jacopo Marzetti garantisce: "Diverse famiglie romane si sono fatte avanti, vogliamo prenderci carico di questa responsabilità" per ospitare i 27 migranti sotto ai 18 anni fatti sbarcare nelle ultime ore dalla nave bloccata nel porto di Catania