Ildell'Agenzia italiana del farmaco, Stefano Vella, si è dimesso per la vicenda della nave. "Non mi è possibile tollerare,ha detto, come medico, di presiedere un ente di salute pubblica in questo momento in cui persone vengono trattate in questo modo sul nostro territorio, dove esiste un sistema universalistico di garanzia della salute. Rispetto il ministro Salvini perché ha messo la sua faccia nelle sue decisioni; ritengo che chiunque si opponga debba farlo come sto facendo in questo momento".(Di sabato 25 agosto 2018)