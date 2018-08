Diciotti | scende in campo anche la buonista Boschi | Se avete un cuore

Baudo contro Salvini : "Scendete in piazza la Diciotti deve sbarcare" : ... provo un sentimento di dolore e al contempo di pietà collettiva: i gesti di chi si impegna ogni giorno per accogliere i migranti sono azioni concrete, a differenza di quanto fa la politica'. Anche ...

Altri 16 migranti dovrebbero scendere dalla Diciotti : Lo ha deciso l'Ufficio di sanità marittima di Catania, citando motivi di salute: non è chiaro se Salvini sia d'accordo The post Altri 16 migranti dovrebbero scendere dalla Diciotti appeared first on Il Post.

Diciotti - la Guardia Costiera : “Fateli scendere”. Salvini : “Identificazione a bordo”. I pm di Agrigento al Viminale : Il quinto giorno della nave Diciotti nel porto di Catania con 150 migranti a bordo è iniziato tra lo spiraglio di una soluzione e il lavoro dei pm di Agrigento che va avanti a Roma, con l’ascolto dei funzionari del Viminale, mentre su Twitter l’hashtag #fateliscendere è uno dei più usati dagli utenti del social network. Guardia Costiera: “Fateli scendere” – Una richiesta che, secondo Corriere e Repubblica, è giunta ...

Caso Diciotti - da Bruxelles nessuna soluzione e Salvini tira dritto : “Non scende nessuno” : nessuna soluzione è stata trovata oggi al vertice di Bruxelles per i 150 migranti bloccati su nave Diciotti. Il presidente del Consiglio Conte: "L'Europa non è riuscita a battere un colpo in direzione dei principi di solidarietà e di responsabilità che pure vengono costantemente declamati quali valori fondamentali. Ne trarremo le conseguenze".Continua a leggere