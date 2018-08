Diciotti | scende in campo anche la buonista Boschi | ​ Se avete un cuore

Diciotti - appello della Guardia Costiera al Viminale : "Fateli scendere" : ...

Diciotti - la Guardia Costiera : “Fateli scendere”. Salvini : “Identificazione a bordo”. I pm di Agrigento al Viminale : Il quinto giorno della nave Diciotti nel porto di Catania con 150 migranti a bordo è iniziato tra lo spiraglio di una soluzione e il lavoro dei pm di Agrigento che va avanti a Roma, con l’ascolto dei funzionari del Viminale, mentre su Twitter l’hashtag #fateliscendere è uno dei più usati dagli utenti del social network. Guardia Costiera: “Fateli scendere” – Una richiesta che, secondo Corriere e Repubblica, è giunta ...

Nave Diciotti - Unhcr : "Ue accolga i migranti". Guardia costiera : "Fateli scendere" : Report dal patugliatore: "Estrema criticità a bordo". Oggi pm di Agrigento a Roma sentirà alcuni funzionari del Viminale nell'ambito dell'inchiesta per sequestro di persona e arresto illegale Nave ...

Diciotti - Renzi : "Restiamo umani - fateli scendere" : Restiamo umani e #fateliScendere ". E' l'appello lanciato su Facebook da Matteo Renzi , senatore del Partito democratico ed ex presidente del Consiglio, in merito allo stallo della nave Diciotti , ...

Renzi : Diciotti - fateli scendere. Italia non è uno stato canaglia : Roma, 25 ago., askanews, - 'Ci sono 150 eritrei e 42 Italiani presi in ostaggio dai post Facebook di qualche ministro. Ma i diritti umani valgono più dei 'mi piace' sui social. Noi siamo l'Italia, non ...

Diciotti - NIENTE ACCORDO UE : CONTE CON SALVINI E DI MAIO/ Ultime notizie migranti - Renzi : "Fateli scendere" : DICIOTTI, NIENTE ACCORDO in Europa: CONTE, "ipocrisia Ue". Di MAIO dopo il no alla condivisione dell'accoglienza dei migranti minaccia il taglio dei fondi. Bruxelles, Italia rischia sanzioni(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 10:22:00 GMT)

Diciotti - scontro Italia-Ue. Nuove proteste : "Facciamoli scendere" : Diciotti, scontro Italia-Ue. Nuove proteste: "Facciamoli scendere" Quinto giorno, dopo altri 5 passati in mare, nel porto di Catania per 150 migranti in attesa di poter sbarcare. L’Italia, dopo il mancato accordo con l’Ue sulla ridistribuzione, prosegue la linea dura. Oggi manifestazione per “la liberazione” di “persone ...

Diciotti - scontro Italia-Ue. Nuove proteste : 'Facciamoli scendere' - : Quinto giorno, dopo altri 5 passati in mare, nel porto di Catania per 150 migranti in attesa di poter sbarcare. L'Italia, dopo il mancato accordo con l'Ue sulla ridistribuzione, prosegue la linea dura.

Caso Diciotti - da Bruxelles nessuna soluzione e Salvini tira dritto : “Non scende nessuno” : nessuna soluzione è stata trovata oggi al vertice di Bruxelles per i 150 migranti bloccati su nave Diciotti. Il presidente del Consiglio Conte: "L'Europa non è riuscita a battere un colpo in direzione dei principi di solidarietà e di responsabilità che pure vengono costantemente declamati quali valori fondamentali. Ne trarremo le conseguenze".Continua a leggere

Nave Diciotti - migranti in sciopero della fame : vogliono scendere. Salvini : «In Italia 5 milioni in stato di povertà» : I migranti a bordo ormai da diversi giorni sulla Nave Diciotti, ormeggiata al porto di Catania, questa mattina hanno rifiutato la colazione per protesta e anche il pranzo, escluse alcune donne....

Nave Diciotti - migranti fanno lo sciopero della fame : vogliono scendere : I migranti a bordo ormai da diversi giorni sulla Nave Diciotti ormeggiata a Catania questa mattina hanno rifiutato la colazione per protesta. «Ho appena avuto notizia dalla Capitaneria di Porto...

Catania - garante dei Detenuti scende dalla Diciotti : "A bordo degrado e violazioni" : "Sicuramente parliamo di persone trattenute senza il mandato di un'autorità giudiziaria, sono 150 persone che da otto giorni vivono in un luogo inidoneo in una situazione estremamente difficile". Così ...

Laura Boldrini a bordo della Diciotti : "Donne molto provate - se è ancora un uomo Salvini le faccia scendere" : "Spero che almeno che le donne possano sbarcare. Sono 11. Mi rivolgo al ministro Salvini. Che usi buon senso e che per lo meno faccia sbarcare queste 11 donne che hanno bisogno di cure ed assistenza". Lo ha detto ai giornalisti nel porto di Catania l'ex presidente della Camera Laura Boldrini, aggiungendo di aver trovato a bordo della Diciotti "persone molto provate, che stanno male. Le donne in particolare soffrono di problemi anche ...

Diciotti - migranti a bordo stremati : 'Quando ci fanno scendere?' : Ora che i 27 minori non accompagnati sono stati portati nei centri di prima accoglienza i 150 migranti rimasti a bordo, in condizioni sempre più difficili, stremati ed impauriti, sperano che da un ...