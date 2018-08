Diciotti | sbarcano 13 migranti | 4 donne si rifiutano di scendere per rimanere con i

Tredici migranti sbarcano dalla Diciotti. E l'Albania ne accoglierà 20 : Undici donne e sei uomini possono lasciare la nave Diciotti. Lo sbarco dal pattugliatore della Guardia costiera ormeggiata da cinque giorni al porto di Catania è stato ordinato dall'ufficio di Sanità marittima locale. A bordo erano saliti medici e ispettori del ministero della Salute. Due dei migranti si sospetta abbiano la tubercolosi. Ci sarebbe, a quanto si è appreso, l'ok ...

Tredici migranti sbarcano dalla Diciotti. E l'Albania ne accoglie 20 : Undici donne e sei uomini possono lasciare la nave Diciotti. Lo sbarco dal pattugliatore della Guardia costiera ormeggiata da cinque giorni al porto di Catania è stato ordinato dall'ufficio di Sanità marittima locale. A bordo erano saliti medici e ispettori del ministero della Salute. Due dei migranti si sospetta abbiano la tubercolosi. Ci sarebbe, a quanto si è appreso, l'ok ...

Dalla Diciotti sbarcano solo in 13 : quattro donne restano accanto ai parenti : solo 13 dei 17 migranti che avrebbero dovuto lasciare la nave Diciotti per emergenze mediche sono effettivamente scesi dal pattugliatore della Guardia Costiera. quattro donne, infatti, si sono...

Dalla Diciotti sbarcano solo in 13 : quattro donne restano accanto ai parenti : solo 13 dei 17 migranti che avrebbero dovuto lasciare la nave Diciotti per emergenze mediche sono effettivamente scesi dal pattugliatore della Guardia Costiera. quattro donne, infatti, si sono...

Diciotti - sbarcano solo in 12. Ministro Moavero : “Albania accoglierà 20 migranti” : Il Ministro degli Esteri Moavero ha annunciato che l'Albania accoglierà 20 migranti della nave Diciotti: "Un segnale di grande solidarietà e amicizia molto apprezzato dall'Italia", scrive. 5 donne, tra i 17 profughi segnalati per le condizioni mediche a rischio, si sono rifiutate di scendere per rimanere a bordo con i familiari.Continua a leggere

Diciotti : sbarcano solo 12 migranti per motivi sanitari. L'Albania accoglierà 20 migranti : A lasciare la nave dovevano essere in 17 . 11 donne e 6 uomini di cui due con sospetta tubercolosi. Ma 5 donne si sono rifiutate di scendere per non abbandonare i loro compagni. 20 profughi della nave ...

Dodici migranti sbarcano dalla Diciotti per motivi sanitari. L’Albania accoglierà venti profughi : Concluso lo sbarco dei primi Dodici migranti - sei uomini e sei donne, da nave Diciotti, ormeggiata al porto di Catania, disposto per ragioni sanitarie. Sono saliti sulle ambulanze diretti all’ospedale Garibaldi. L’ordine di sbarco è stato deciso dal Viminale per 17, ma cinque donne si sono rifiutate di scendere, perché intendono farlo solo con i l...

Dalla Diciotti sbarcano solo in 12 : cinque donne restano accanto ai parenti : solo 12 dei 17 migranti che avrebbero dovuto lasciare la nave Diciotti per emergenze mediche sono effettivamente scesi dal pattugliatore della Guardia Costiera. cinque donne, infatti, si sono...

Diciotti - sbarcano 12 migranti : 5 donne si rifiutano di scendere per rimanere con i parenti : Concluso lo sbarco dei primi dodici migranti - sei uomini e sei donne, da nave Diciotti, ormeggiata al porto di Catania, disposto per ragioni sanitarie. L'ordine di sbarco è stato deciso per 17, ma ...

Diciotti : sbarcano solo 12 migranti per motivi sanitari : A lasciare la nave dovevano essere in 17 . 11 donne e 6 uomini di cui due con sospetta tubercolosi. Ma 5 donne si sono rifiutate di scendere per non abbandonare i loro compagni - L'ufficio di Sanità ...

Dalla Diciotti sbarcano solo in 12 : cinque donne restano accanto ai parenti : solo 12 dei 17 migranti che avrebbero dovuto lasciare la nave Diciotti per emergenze mediche sono effettivamente scesi dal pattugliatore della Guardia Costiera. cinque donne, infatti, si sono ...

Dodici migranti sbarcano dalla Diciotti per motivi sanitari - ancora stallo sugli altri : Concluso lo sbarco dei primi Dodici migranti - sei uomini e sei donne, da nave Diciotti, ormeggiata al porto di Catania, disposto per ragioni sanitarie. Sono saliti sulle ambulanze diretti all’ospedale Garibaldi. L’ordine di sbarco è stato deciso dal Viminale per 17, ma cinque donne si sono rifiutate di scendere, perché intendono farlo solo con i l...

Diciotti - sbarcano 17 migranti. Martina si appella a Conte | : Quinto giorno nel porto di Catania per i migranti. La Sanità marittima: giù dalla nave 11 donne e 6 uomini di cui 3 con sospetta tubercolosi. Funzionari del Viminale sentiti dal procuratore di ...

Diciotti - sbarcano 16 migranti : tre hanno la tubercolosi e due la polmonite. Salvini : lavoro a soluzione positiva : Sedici migranti sbarcheranno immediatamente dalla nave Diciotti, ancorata in porto a Catania con il suo carico di 150 migranti (in gran parte eritrei). Lo ha deciso oggi l'ufficio di...