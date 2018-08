Diciotti | Salvini | Lavoro a soluzione positiva Identificazione dei migranti

Diciotti - Antonio Pappalardo denuncia Salvini per sequestro di persona : L'ex generale dei carabinieri Antonio Pappalardo, attualmente presidente del comitato dei saggi del Movimento Liberazione Italia e segretario del Movimento Noi Siciliani, ha denunciato il ministro ...

Nave Diciotti - Renzi e Boschi contro Salvini : “Migranti sequestrati - fateli scendere subito. Restiamo umani” : Renzi e Boschi contro il governo per il caso della Nave Diciotti, bloccata da giorni al porto di Catania: "Ci sono 150 eritrei che fuggono dalla guerra. E ci sono 42 italiani che servono con onore il nostro Paese nella Guardia Costiera. In totale sono 192 persone. Sono tutti sequestrati dai post Facebook di qualche ministro. Ma i diritti umani valgono più dei "mi piace" sui social. E allora ricordiamoci che noi siamo l'Italia, non uno stato ...

"In molti dalla parte di Fico" Diciotti - 5 Stelle contro Salvini : Il caso della Diciotti spacca il m5s al suo interno. Le parole di Roberto Fico, castigate da Matteo Salvini in una diretta facebook, hanno creato un solco di fuoco tra i parlamentari grillini favorevoli allo sbarco dei migranti a Catania e quelli contrari... Segui su affaritaliani.it

Diciotti - Gallo - M5S - : linea Salvini non funziona - alimenta odio : Roma, 25 ago., askanews, - 'La linea di Salvini non sta funzionando. Serve a mostrare i muscoli, secondo alcuni, alimenta rancori ed odio, secondo tanti altri come me, oltre a non essere degno sotto ...

Diciotti - SALVINI : "VERIFICHE PER VERI PROFUGHI"/ Ultime notizie migranti - ipotesi reato sequestro di persona : DICIOTTI, niente accordo in Europa: Conte, "ipocrisia Ue". Di Maio dopo il no alla condivisione dell'accoglienza dei migranti minaccia il taglio dei fondi. Bruxelles, Italia rischia sanzioni(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 14:32:00 GMT)

Salvini : «Diciotti - lavoro a una soluzione positiva». Ispettori del ministero a bordo : Mentre a bordo di nave Diciotti, ferma in porto a Catania con il suo carico di 150 migranti (in gran parte eritrei), arrivano gli Ispettori del ministero della Sanità, continuano a muoversi le...

Diciotti - via agli interrogatori al Viminale Salvini : «Verso una soluzione positiva» : Il pm ha ascoltato funzionari del ministero dell’Interno a piazzale Clodio, sede della Procura di Roma. Tra le ipotesi di reato c’è quella di sequestro di persona

Diciotti - oggi il PM di Agrigento al Viminale. Salvini : "Interroghino me" : Domani Luigi Patronaggio sarà nella Capitale. Il Procuratore di Agrigento nei giorni scorsi ha aperto un fascicolo contro ignoti per sequestro di persona e arresto illegale in merito alla vicenda Diciotti, ferma da lunedì nel porto di Catania. Domani Patronaggio sarà a Roma per ascoltare alcuni funzionari del Ministero dell'Interno. Fonti del Viminale hanno precisato che "non è in programma alcun interrogatorio del ministro Salvini", ...

Diciotti - la Guardia Costiera : “Fateli scendere”. Salvini : “Identificazione a bordo”. I pm di Agrigento al Viminale : Il quinto giorno della nave Diciotti nel porto di Catania con 150 migranti a bordo è iniziato tra lo spiraglio di una soluzione e il lavoro dei pm di Agrigento che va avanti a Roma, con l’ascolto dei funzionari del Viminale, mentre su Twitter l’hashtag #fateliscendere è uno dei più usati dagli utenti del social network. Guardia Costiera: “Fateli scendere” – Una richiesta che, secondo Corriere e Repubblica, è giunta ...

Nave Diciotti : duro post di Miccihè contro Salvini : Il Presidente dell’Assemblea Regionale siciliana Gianfranco Miccichè sulla vicenda della Nave Diciotti non usa mezzi termini nei confronti del Ministro degli Interni Matteo Salvini. Il forzista siciliano utilizza parole forti attraverso un post pubblicato sul suo canale social. Il contenuto del post è un contenitore di insulti nei confronti del vice premier. Nave Diciotti, Miccichè al vice Premier: “Non sei razzista, sei solo ...