Diciotti | Salvini indagato dalla magistratura | Il ministro | Non ci

Diciotti - solidarietà a Salvini - Meloni : “Sovversivo indagare un ministro - intervenga Colle” : E' stata espressa solidarietà al ministro Salvini, dopo che in serata si è appreso che il vicepremier leghista è indagato per il caso della nave Diciotti. Toti: "solidarietà all'amico Salvini. Se esiste un reato di opinione, mi sento indagato con lui. Non resta che una strada di fronte a tutto ciò: il Governo ordini il blocco navale in Libia".Continua a leggere