Salvini : 'Il caso Diciotti è risolto - sbarco imminente : immigrati accolti anche dalla Chiesa' : 'C'è un popolo stufo di essere servo: bloccare l'immigrazione clandestina non è diritto ma un dovere di un ministro; abbiamo fatto e speso anche troppo, lo dico soprattutto al popolo della rete, per ...

Salvini indagato per la Diciotti : 'Vergogna - non ci fermeranno' : Il procuratore di Agrigento ha iscritto il ministro dell'Interno Matteo Salvini per sequestro di persona, arresto illegale e abuso d'ufficio in merito al caso della nave Diciotti. Il magistrato Luigi ...

Diciotti - Salvini indagato dai pm di Agrigento : «Non ci fermeranno» : «La Procura di Agrigento, al termine dell'attività istruttoria compiuta a Roma, ha deciso di passare a noti il fascicolo, iscrivendo due indagati, un ministro (Salvini) e un capo di...

Salvini è indagato per il caso Diciotti : La procura di Agrigento ha iscritto lui e il suo capo di gabinetto nel registro degli indagati, sembra per sequestro di persona, arresto illegale e abuso d'ufficio The post Salvini è indagato per il caso Diciotti appeared first on Il Post.

Nave Diciotti - Matteo Salvini indagato dai pm di Agrigento : Assieme al ministro dell'Interno anche il suo capogabinetto. Le accuse sono di sequestro di persona, arresto illegale e abuso d'ufficio. Anm: Inammissibili interferenze di Salvini

Diciotti - Salvini : "I migranti sbarcheranno - venti in Albania gli altri in carico alla Chiesa" : sbarcheranno tutti nell eprossime ore. "Il governo albanese si è dimostrato migliore di quello francese.Larestante parte dei migranti andrà in uno-due altri Paesi ma lamaggioranza, e ci ho lavorato personalmente mentre gli altriinsultavano, sarà ospitata a cura dei vescovi della Chiesaitaliana".

Diciotti - Salvini indagato dai pm di Agrigento con capo gabinetto : «La Procura di Agrigento, al termine dell'attività istruttoria compiuta a Roma, ha deciso di passare a noti il fascicolo, iscrivendo due indagati, un ministro (Salvini) e un capo di...

Salvini : «Il caso Diciotti è risolto - sbarco imminente : immigrati accolti anche dalla Chiesa» : «C'è un popolo stufo di essere servo: bloccare l'immigrazione clandestina non è diritto ma un dovere di un ministro; abbiamo fatto e speso anche troppo, lo dico...

Diciotti - indagati Salvini e un capo di gabinetto : Diciotti, due indagati dalla Procura di Agrigento. Secondo quanto si apprende uno è il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini e l'altro è il capo di gabinetto. La Procura della Repubblica ...

Diciotti - Salvini indagato dai pm di Agrigento : 'Possono arrestarmi - ma non fermeranno cambiamento' : 'Le vicende relative al trattenimento a bordo della nave Diciotti hanno fatto registrare, negli ultimi giorni, - affermano i consiglieri - interventi di esponenti del mondo politico e, soprattutto, ...

Diciotti - Matteo Salvini indagato Sequestro di persona fra i reati : Matteo Salvini indagato per Sequestro di persona, arresto illegale e abuso d'ufficio. L'inchiesta riguardante i migranti a bordo della Diciotti bloccata nel porto di Catania che era a carico di ignoti ora ha un principale indagato, ed è il Ministro dell'Interno, assieme al suo Capo di Gabinetto. Segui su affaritaliani.it

Diciotti : Salvini e il capo di gabinetto indagati per sequestro di persona : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è indagato per sequestro di persona, arresto illegale e abuso d'ufficio, nell'ambito dell'inchiesta sul caso "Diciotti". Indagato anche il capo di gabinetto del ministro. La decisione della procura di Agrigento è arrivata al termine della missione romana del procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio che ha trasmesso gli atti alla procura di Palermo per ...