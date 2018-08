Diciotti | Salvini indagato dai pm di Agrigento L' inchiesta passa al tribunale dei

Diciotti : Anm - da Salvini inammissibili interferenze : 'In questi giorni la Procura della Repubblica di Agrigento sta svolgendo gli accertamenti necessari a verificare se nella delicata vicenda della nave Diciotti siano stati commessi dei reati. Purtroppo ...

Immigrati - nave Diciotti : Salvini tratta coi Paesi extra-Ue. Venti andranno in Albania : Colpo gobbo all'Europa: Bruxelles fa orecchie da mercante sugli Immigrati della nave Diciotti ? E il Viminale tratta coi Paesi extra-Ue per trovare accordi e sistemazione. 'In queste ore Salvini e il ...

Diciotti - Salvini : meschino che magistrati interroghino funzionari : Roma, 25 ago., askanews, - 'Mi spiace che ci sia qualche giudice che ha tempo da perdere per andare a interrogare dei funzionari pubblici' e 'ribadisco che se devono indagare o interrogare qualcuno, ...

Diciotti - Salvini : «Lavoro per chiudere». L'Albania accoglierà 20 migranti : Diplomazie al lavoro per tentare di risolvere la vicenda della nave Diciotti e degli oltre cento migranti a bordo. Dopo le minacciose dichiarazioni degli ultimi giorni, i vice premier Luigi Di...

Diciotti - Salvini : «Se Ue non risolve veto a bilancio». Farnesina : l'Albania pronta ad accogliere 20 migranti : «C'è un bilancio che dovranno approvare all'unanimità? Il voto dell'Italia non c'è e non ci sarà» finché non si risolve il problema migranti. Nuova affondo contro l'Ue da parte del ministro dell'...

Diciotti - Salvini fa rotta fuori dall'Ue. L'Albania prende 20 migranti : L'Europa dice di no? Allora l'Italia guarda ai Paesi extra Ue. Il ministro Salvini e il governo italiano, fanno sapere fonti del Viminale, "continuano a lavorare alla ricerca di soluzioni, nonostante il nostro Paese sia stato lasciato solo dall'Europa" sulla vicenda della nave Diciotti. "In queste ore Salvini e il governo stanno sondando la disponibilità ad accogliere gli immigrati sulla Diciotti da parte di alcuni paesi che non fanno parte ...

Diciotti - Salvini : meschino che magistrati interroghino funzionari : Roma, 25 ago., askanews, - "Mi spiace che ci sia qualche giudice che ha tempo da perdere per andare a interrogare dei funzionari pubblici" e "ribadisco che se devono indagare o interrogare qualcuno, ...

Diciotti - diplomazie al lavoro. Salvini : in contatto con altri paesi : 'Le vicende relative al trattenimento a bordo della nave Diciotti hanno fatto registrare, negli ultimi giorni, - affermano i consiglieri - interventi di esponenti del mondo politico e, soprattutto, ...

Diciotti - i medici ordinano 17 sbarchi : cinque donne rifiutano per restare con parenti. Salvini : “Al lavoro con altri Paesi” : Il quinto giorno della nave Diciotti nel porto di Catania con 150 migranti a bordo fa intravedere una soluzione, dopo alcuni spiragli aperti dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che spiega di essere “al lavoro con alcuni Paesi vicini a noi” e i contatti tra il vicepremier Luigi Di Maio e il presidente della Camera, Roberto Fico. Mentre la situazione sanitaria sul pattugliatore – come aveva anticipato il procuratore ...

Diciotti - 17 sbarchi dopo ispezione sanitaria su nave/ Ultime notizie - Salvini : "Lavoro a soluzione positiva" : Diciotti, 17 sbarchi dopo ispezione sanitaria su nave. Salvini: 'Lavoro a soluzione positiva'. Ultime notizie: emergenza tubercolosi e polmoniti.

Diciotti - in centinaia a manifestazione contro Salvini per lo sbarco dei migranti : Diverse centinaia di persone si sono radunate sul molo di Levante a Catania per prendere parte alla manifestazione antirazzista a sostegno dei 150 migranti che da cinque giorni sono a bordo della nave ...

Diciotti - in centinaia a manifestazione contro Salvini per lo sbarco dei migranti : Diverse centinaia di persone si sono radunate sul molo di Levante a Catania per prendere parte alla manifestazione antirazzista a sostegno dei 150 migranti che da cinque giorni sono a bordo della nave ...

Diciotti - 17 sbarchi dopo ispezione sanitaria su nave/ Ultime notizie - Salvini : “Lavoro a soluzione positiva” : Diciotti, 17 sbarchi dopo ispezione sanitaria su nave: cominciata evacuazione, c'è emergenza tubercolosi e polmoniti. Matteo Salvini: “Lavoro a soluzione positiva”. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 18:30:00 GMT)

Diciotti - pronti a sbarcare in 17 : emergenza tubercolosi e polmoniti. Salvini : lavoro a soluzione positiva : Da nave Diciotti verranno sbarcate 17 persone per emergenza medica da nave Diciotti: 11 donne e sei uomini. Lo si apprende da fonti mediche. Cinque uomini hanno la scabbia, oltre che soffrire di...