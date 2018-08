DICIOTTI | SALVINI INDAGATO DA PM DI AGRIGENTO Ultime notizie | inchiesta passa al

Nave DICIOTTI - la procura di Agrigento indaga il ministro Salvini per sequestro di persona : Il procura tore di Agrigento ha iscritto il ministro dell'Interno Matteo Salvini per sequestro di persona a proposito del caso della Nave Diciotti . Il magistrato Luigi Patronaggio trasmetterà ora il ...

DICIOTTI : indagati Salvini e capogabinetto - sequestro di persona : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è indagato per sequestro di persona , arresto illegale e abuso d'ufficio, nell'ambito dell'inchiesta sul caso " Diciotti ". Indagato anche il capogabinetto del ministro. La decisione della procura di Agrigento e' arrivata al termine della missione romana del procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio che ha trasmesso gli atti alla procura di Palermo per il ...

DICIOTTI - Matteo Salvini è indagato dalla procura di Agrigento : l’inchiesta passa al tribunale dei ministri : Matteo Salvini è indagato dalla procura di Agrigento. A renderlo noto è un comunicato della stesso ufficio inquirente siciliano. In cui non si cita – ovviamente – in modo esplicito il nome del leader della Lega. Ma si specifica che gli atti dell’inchiesta verranno trasmessi al tribunale dei ministri. E dunque l’inchiesta del procuratore Luigi Patronaggio non è più a carico di ignoti: il nome noto è – evidentemente ...