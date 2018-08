Diciotti | Salvini è indagato dal pm di Agrigento

Diciotti - Anm : 'Da Salvini inammissibili interferenze' : 'La Procura di Agrigento sta svolgendo gli accertamenti necessari a verificare se nella vicenda della nave Diciotti siano stati commessi reati. Parlando della vicenda, il Ministro dell'Interno ha ...

Diciotti - Salvini indagato da Agrigento : 21.11 "La Procura di Agrigento, al termine dell'attività istruttoria compiuta a Roma, (sul caso della nave Diciotti attraccata nel porto di Catania con a bordo un gruppo di migranti. Ndr) ha deciso di passare "a noti" il fascicolo, iscrivendo due indagati, un ministro e un capo di gabinetto. Il fascicolo(che da ignoti passa a noti Ndr) viene ora trasmesso doverosamente con i relativi atti alla competente Procura di Palermo per il successivo ...

Diciotti - Matteo Salvini è indagato dalla procura di Agrigento : l’inchiesta passa al tribunale dei ministri : Matteo Salvini è indagato dalla procura di Agrigento. A renderlo noto è un comunicato della stesso ufficio inquirente siciliano. In cui non si cita – ovviamente – in modo esplicito il nome del leader della Lega. Ma si specifica che gli atti dell’inchiesta verranno trasmessi al tribunale dei ministri. E dunque l’inchiesta del procuratore Luigi Patronaggio non è più a carico di ignoti: il nome noto è – evidentemente ...

Caso Diciotti - Salvini al procuratore di Agrigento : “Venga ad arrestarmi” : Matteo Salvini su Facebook torna sul Caso della Diciotti: "Se il procuratore vuole interrogarmi, o magari arrestarmi perché difendo i confini e la sicurezza del mio Paese, ne sono fiero e lo aspetto a braccia aperte!". L'Associazione nazionale magistrati: "Inammissibili e indebite interferenze da parte del ministro".Continua a leggere

Diciotti - Salvini indagato assieme a un capo di gabinetto : «La Procura di Agrigento, al termine dell'attività istruttoria compiuta a Roma, ha deciso di passare a noti il fascicolo, iscrivendo due indagati, un ministro e un capo di gabinetto,...

Diciotti : Anm - da Salvini inammissibili interferenze : 'In questi giorni la Procura della Repubblica di Agrigento sta svolgendo gli accertamenti necessari a verificare se nella delicata vicenda della nave Diciotti siano stati commessi dei reati. Purtroppo ...

Diciotti - Salvini indagato dai pm di Agrigento. L'inchiesta passa al tribunale dei ministri : La svolta del procuratore Luigi Patronaggio dopo le audizioni di oggi pomeriggio a Roma dei vertici del dipartimento delle Libertà civili del Viminale

Immigrati - nave Diciotti : Salvini tratta coi Paesi extra-Ue. Venti andranno in Albania : Colpo gobbo all'Europa: Bruxelles fa orecchie da mercante sugli Immigrati della nave Diciotti ? E il Viminale tratta coi Paesi extra-Ue per trovare accordi e sistemazione. 'In queste ore Salvini e il ...

Diciotti - Salvini : meschino che magistrati interroghino funzionari : Roma, 25 ago., askanews, - 'Mi spiace che ci sia qualche giudice che ha tempo da perdere per andare a interrogare dei funzionari pubblici' e 'ribadisco che se devono indagare o interrogare qualcuno, ...

Diciotti - Salvini : «Lavoro per chiudere». L'Albania accoglierà 20 migranti : Diplomazie al lavoro per tentare di risolvere la vicenda della nave Diciotti e degli oltre cento migranti a bordo. Dopo le minacciose dichiarazioni degli ultimi giorni, i vice premier Luigi Di...

Diciotti - Salvini : «Se Ue non risolve veto a bilancio». Farnesina : l'Albania pronta ad accogliere 20 migranti : «C'è un bilancio che dovranno approvare all'unanimità? Il voto dell'Italia non c'è e non ci sarà» finché non si risolve il problema migranti. Nuova affondo contro l'Ue da parte del ministro dell'...

Diciotti - Salvini fa rotta fuori dall'Ue. L'Albania prende 20 migranti : L'Europa dice di no? Allora l'Italia guarda ai Paesi extra Ue. Il ministro Salvini e il governo italiano, fanno sapere fonti del Viminale, "continuano a lavorare alla ricerca di soluzioni, nonostante il nostro Paese sia stato lasciato solo dall'Europa" sulla vicenda della nave Diciotti. "In queste ore Salvini e il governo stanno sondando la disponibilità ad accogliere gli immigrati sulla Diciotti da parte di alcuni paesi che non fanno parte ...

Diciotti - Salvini : meschino che magistrati interroghino funzionari : Roma, 25 ago., askanews, - "Mi spiace che ci sia qualche giudice che ha tempo da perdere per andare a interrogare dei funzionari pubblici" e "ribadisco che se devono indagare o interrogare qualcuno, ...

Diciotti - diplomazie al lavoro. Salvini : in contatto con altri paesi : 'Le vicende relative al trattenimento a bordo della nave Diciotti hanno fatto registrare, negli ultimi giorni, - affermano i consiglieri - interventi di esponenti del mondo politico e, soprattutto, ...