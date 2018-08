Diciotti | Pm di Agrigento | interrogatori in corso a Roma

Diciotti - oggi il PM di Agrigento al Viminale. Salvini : "Interroghino me" : Domani Luigi Patronaggio sarà nella Capitale. Il Procuratore di Agrigento nei giorni scorsi ha aperto un fascicolo contro ignoti per sequestro di persona e arresto illegale in merito alla vicenda Diciotti, ferma da lunedì nel porto di Catania. Domani Patronaggio sarà a Roma per ascoltare alcuni funzionari del Ministero dell'Interno. Fonti del Viminale hanno precisato che "non è in programma alcun interrogatorio del ministro Salvini", ...

Diciotti - braccio di ferro con l'Europa. E Salvini sfida la Procura di Agrigento : Perchè non venite da me? : Teleborsa, - Non si placano le polemiche dopo la fumata nera al vertice di ieri a Bruxelles tra gli sherpa dei dodici Paesi Ue per risolvere il caso della Diciotti, la nave della guardia costiera con ...

Diciotti - gli interrogatori del pm di Agrigento. Salvini : perché non parte da me? : Attento a non lasciarsi trascinare nella polemica politica, Patronaggio si affida allo studio dei report sanitari raccolti sulla Diciotti, alle dichiarazioni dell'equipaggio e agli sfoghi dei ...

Diciotti : Procura Agrigento apre inchiesta contro ignoti. Salvini : “Non sono ignoto mi autodenuncio” : La Procura di Agrigento pensa di aprire un’ inchiesta per sequestro di persona contro ignoti, Salvini fa notare un errore Il Procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio racconta: “Abbiamo cominciato a indagare con gli ufficiali di Porto Empedocle e ci sono contatti con altri livelli del corpo. Ma va dato atto al personale della Diciotti di operare perché la permanenza a bordo sia la meno dolorosa possibile”. “La politica ...

Nave Diciotti - il procuratore di Agrigento Patronaggio : "A bordo ho trovato una realtà devastante" : Alla magistratura la valutazione giuridica" "La politica e l'alta amministrazione - afferma in merito all'intrasigenza del Viminale - sono libere di prendere le scelte che ritengono opportune. Alla ...

Procuratore Agrigento : su Diciotti ho visto realtà devastante : Roma, 23 ago., askanews, - Nessuno scontro con la politica e il governo, ma l'apertura di un fascicolo era 'necessaria' per compiere una ispezione sulla nave Diciotti, su cui c'è 'una realtà ...