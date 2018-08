ilfattoquotidiano

: Diciotti? No trenta e lode al capitano, mio capitano (quello vero) - Cascavel47 : Diciotti? No trenta e lode al capitano, mio capitano (quello vero) -

(Di sabato 25 agosto 2018) Siamo uomini o capitani, direbbe – stavolta – il principe De Curtis. E se in una Olimpiade del calembour si cimentasse un emulo del nottambulo Marzullo forse ne verrebbe fuori un inedito “Tutti gli uomini possono esser capitani o i capitani non sempre sono uomini?”. La cronaca ne vede contrapposti due. Uno “di fregata”, l’altro di uno schieramento politico. Il primo si chiama Massimo Korthmeir, ufficiale superiore della Guardia Costiera e comandante della “Umberto”, che oltre alle burrasche del mare ha deciso di affrontare con ardimento e consapevolezza l’inevitabile bufera conseguente il salvataggio di 177 profughi. E’ colpevole di aver rispettato il diritto del mare, il codice della navigazione, ogni altra legge. E’ reo di aver fatto il proprio dovere. Peccati mortali, imperdonabili in un Paese dove la legalità non è la regola e ogni tanto ci si limita a rievocarla con ...