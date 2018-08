Diciotti | migranti | niente accordo UE Conte | Salvini e Di Maio irritati Ultime notizie

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Diciotti nessun accordo da Bruxelles sui migranti (25 agosto 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Diciotti nessun accordo. Sergio Marchionne è stato sepolto in Canada. Asia Argento fuori da X Factor. Ronaldo debutta a Torino. (25 agosto 2018).(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 05:20:00 GMT)

Diciotti - Boschi : "Salvini telefoni a Orban e lo convinca ad accogliere migranti" : "Salvini faccia una telefonata al suo amico Orban e lo convinca ad accoglire su base volontaria questi migranti". La proposta/provocazione arriva da Maria Elena Boschi, in visita a Catania, dove è ...

Nave Diciotti - fumata nera a Bruxelles : nessun accordo sui migranti : Nave Diciotti, fumata nera a Bruxelles: nessun accordo sui migranti Conte: "L'Europa ha perso un'occasione, ci saranno conseguenze". Di Maio: "Pronti a tagliare i finanziamenti all'Europa. Non ci facciamo mettere i piedi in testa". Per qualche ora i 150 migranti fanno lo sciopero della fame. Salvini: "Anche ...

Diciotti - Pd : “Conte riferisca in Aula. Sulla nave donne vittime di violenza e 120 migranti in sciopero della fame” : Il Partito democratico chiede al presidente del Consiglio Giuseppe Conte di riferire in Aula sui fatti della nave Diciotti. Mentre ancora si cerca una soluzione per la nave bloccata in porto a Catania con 150 migranti a bordo, continuano Sulla nave le visite delle delegazioni politiche che chiedono risposte dall’esecutivo. I dem guidati da Maurizio Martina hanno invitato il premier a riferire in Parlamento: “La situazione è grave e ...

Migranti - don Mazzi al presidente della Cei : "Vai davanti alla Diciotti e fatti legare" : Il fondatore della comunità Exodus: "Una bella disobbedienza civile qualificherebbe la Chiesa di Francesco"

Migranti e Ue - nessun accordo sulla Diciotti. Viminale : «Non sbarca nessuno». Conte : «Occasione persa» : Nulla di fatto a Bruxelles: dalla riunione tecnica non è arrivato alcun accordo o sulla Diciotti, almeno secondo fonti diplomatiche. La richiesta dell'Italia, pertanto, non hanno riscosso il favore ...

Migranti e Ue - nessun accordo sulla Diciotti. Viminale : «La linea non cambia - non sbarca nessuno» : La Commissione Ue contro il ministro dell’Interno, che in un’intervista al Corriere da detto: «Gli italiani sono ostaggio degli immigrati e dell’Europa, dobbiamo poterli portare indietro»