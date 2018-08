Diciotti | migranti in attesa dei funzionari per l’identificazione A bordo ispezione

Migranti : su Diciotti docce da campeggio - Faraone 'nessun segnale da Governo' : Palermo, 25 ago. (AdnKronos) - docce da campeggio e alcuni tappetini per sostituire i cartoni su cui da giorni dormono i 150 Migranti a bordo della Diciotti. A inviarli è stata la Croce rossa. Si cercano materassini. "Ma a Catania se ne trovano pochi. Insomma, ci si attrezza per alleviare le soffere

Dall’emergenza della Diciotti alla razionalità nella gestione dei migranti : Una politica migratoria seria non si elabora in momenti di emergenza. Una barca in mare piena di disperati è un'emergenza e va trattata con gli strumenti propri dell'emergenza, nel rispetto dei diritti fondamentali.C'è bisogno di una riforma delle politiche migratorie del nostro Paese? Certamente sì. Il fenomeno provoca tensioni economiche, sociali e politiche che c vanno affrontate e allentate.alla base del fenomeno ...

Migranti - audizioni pm a Roma su Diciotti : ANSA, - Roma, 25 AGO - Sono iniziate da alcuni minuti negli uffici della Procura di Roma le audizioni del Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio, nell'ambito dell'inchiesta sulla nave Diciotti ...

Il Belgio dice no all'accoglienza dei migranti dalla nave Diciotti - : Il Belgio non prenderà i clandestini soccorsi dall'equipaggio della nave Diciotti della Guardia Costiera italiana, ha dichiarato il segretario di Stato del Belgio per le questioni di asilo e ...

'I migranti? Trattenerli sulla Diciotti è nel loro interesse'. Parla Giarrusso - M5s - : Roma. Alla fine, per uno di quei paradossi tutti italiani, è proprio la sconfitta politica, la conclamata incapacità del sedicente governo del cambiamento di ottenere non già l'ascolto, ma quantomeno il riconoscimento della credibilità, a ricompattare la pattuglia gialloverde. Lo ...

Nave Diciotti - Unhcr : "Ue accolga i migranti". Guardia costiera : "Fateli scendere" : Report dal patugliatore: "Estrema criticità a bordo". Oggi pm di Agrigento a Roma sentirà alcuni funzionari del Viminale nell'ambito dell'inchiesta per sequestro di persona e arresto illegale Nave ...

Diciotti - NIENTE ACCORDO UE : CONTE CON SALVINI E DI MAIO/ Ultime notizie migranti - Renzi : "Fateli scendere" : DICIOTTI, NIENTE ACCORDO in Europa: CONTE, "ipocrisia Ue". Di MAIO dopo il no alla condivisione dell'accoglienza dei migranti minaccia il taglio dei fondi. Bruxelles, Italia rischia sanzioni(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 10:22:00 GMT)

Etna in eruzione visibile dal porto di Catania : stupore per i migranti sulla Diciotti : In corso da circa due giorni l’eruzione dell’Etna: si sta registrando attività stromboliana con lanci di lapilli incandescenti e lava emessi dal nuovo cratere di Sud-Est. Il vulcano attivo più alto d’Europa è ben visibile dal porto di Catania: sorpresa e stupore, soprattutto ieri sera, da parte dei 150 migranti attualmente sulla Diciotti. L'articolo Etna in eruzione visibile dal porto di Catania: stupore per i migranti sulla ...

Migranti - scontro Italia-Ue sulla Diciotti : Dopo il nulla di fatto dalla riunione di Bruxelles su una soluzione del caso, Di Maio e Salvini minacciano di non pagare la quota all'Ue, ma la risposta comunitaria è durissima: 'Così non si va da ...

Diciotti - migranti : niente accordo UE. Conte - Salvini e Di Maio irritati/ Ultime notizie : il pm al Viminale : Diciotti, niente accordo in Europa: Conte, "ipocrisia Ue". Di Maio dopo il no alla condivisione dell'accoglienza dei migranti minaccia il taglio dei fondi. Bruxelles, Italia rischia sanzioni(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 08:22:00 GMT)

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Diciotti nessun accordo da Bruxelles sui migranti (25 agosto 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Diciotti nessun accordo. Sergio Marchionne è stato sepolto in Canada. Asia Argento fuori da X Factor. Ronaldo debutta a Torino. (25 agosto 2018).(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 05:20:00 GMT)

Diciotti - MIGRANTI : NIENTE ACCORDO. DI MAIO - "STOP FONDI"/ Ultime notizie : Salvini "sfida" il pm di Agrigento : DICIOTTI, NIENTE accordo in Europa: Conte, "ipocrisia Ue". Di MAIO dopo il no alla condivisione dell'accoglienza dei MIGRANTI minaccia il taglio dei fondi. Bruxelles, Italia rischia sanzioni(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 00:40:00 GMT)

Diciotti - migranti : niente accordo. Di Maio - "stop fondi"/ Ultime notizie : Europa - "Italia rischia sanzioni" : Diciotti, niente accordo in Europa: Conte, "ipocrisia Ue". Di Maio dopo il no alla condivisione dell'accoglienza dei migranti minaccia il taglio dei fondi. Bruxelles, Italia rischia sanzioni(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 22:33:00 GMT)

Diciotti - Boschi : "Salvini telefoni a Orban e lo convinca ad accogliere migranti" : "Salvini faccia una telefonata al suo amico Orban e lo convinca ad accoglire su base volontaria questi migranti". La proposta/provocazione arriva da Maria Elena Boschi, in visita a Catania, dove è ...