Diciotti | migranti accolti da Chiesa | Irlanda e Albania Salvini | “Io indagato? Il limite

Diciotti. Irlanda prende 20/25 migranti : 22.15 L'Irlanda accoglie 20-25 migranti della Diciotti. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri di Dublino, Simon Coveney. "Posso confermare che io e Charlie Flanagan (ministro della Giustizia, ndr) abbiamo concordato che l'Irlanda accetterà i migranti, soggetti alle consuete condizioni e controllo. La solidarietà europea è importante e questa è la cosa giusta da fare. I lavori proseguono con i partner Ue per soluzioni più sostenibili", ha ...

Intesa con Albania - Irlanda e Chiesa cattolica per far sbarcare i migranti della Diciotti : Matteo Salvini annuncia da Pinzolo che i migranti della nave Diciotti «sbarcheranno nelle prossime ore, ho ritenuto di farli sbarcare». Saranno ospitati in parte dall’Albania, in parte dalla Chiesa italiana, «dai vescovi che hanno aperto le porte, i cuori e il portafoglio», ha detto il ministro dell’Interno annunciando l’Intesa. Altri 20-25 migran...

I migranti della Diciotti divisi tra Albania - Irlanda e Chiesa : A tarda sera Matteo Salvini annuncia la soluzione della vicenda Diciotti. "Sbarcheranno nelle prossime ore, ho ritenuto di farli sbarcare, vi dirò dove andranno" annuncia il vice premier e ministro dell'Interno da Pinzolo. L'Albania e l'Irlanda annunciano che ne accoglieranno 20, ma "la maggioranza, e ci ho lavorato personalmente mentre gli altri insultavano, sarà ospitata a cura dei vescovi della Chiesa italiana" annuncia Salvini, ...

Diciotti - Albania pronta ad accogliere 20 migranti. E la Farnesina ringrazia : Teleborsa, - "Non possiamo sostituirci all'Europa ma noi siamo sempre qui, dall'altra parte del mare. Una volta eravamo noi gli eritrei che soffrivano giorno e notte in mezzo al mare. Ieri l'Italia ci ...

Diciotti - sbarcano 13 migranti : 4 donne si rifiutano di scendere per rimanere con i parenti : L’ufficio di Sanità marittima di Catania aveva ordinato lo sbarco immediato dalla nave per emergenze mediche di 11 donne e 6 uomini, di cui due con sospetta tubercolosi

