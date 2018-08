Diciotti | Martina | Conte riferisca subito | Parlamento deve sapere

Martina : Diciotti - così il Governo distrugge la sovranità italiana : Roma, 25 ago., askanews, - 'Un Governo all'altezza delle sue responsabilità non minaccia, gestisce. Non viola le leggi, le fa rispettare. così si distrugge la sovranità italiana'. Lo ha scritto su ...

Diciotti - Pd all'attacco. Martina : 'Conte gestisca la situazione - se è capace - o vada a casa' : Maurizio Martina ha parlato alla festa de l'Unità a Ravenna sul caso di nave Diciotti. 'Non mi bastano i post su Fb: Conte venga subito in Parlamento' e 'i ministri che commentano sui social dalla ...

Anche Maria Elena Boschi sulla nave Diciotti. Martina a Conte : "Situazione grave e drammatica - riferisca in Aula" : I parlamentari del Pd Maria Elena Boschi ed Emanuele Fiano sono saliti su nave Diciotti assieme al presidente dell'Ars Gianfranco Micciche, il deputato di Leu Stefano Fassina, il segretario della Cgil Michele Pagliaro e l'eurodeputato del Pd Michela Giuffrida. Tutti hanno dovuto indossare calzari, mascherina e guanti. La situazione sulla nave resta invariata, con il Viminale che non autorizza lo sbarco dei 150 migranti perché non riceve ...

Diciotti - Martina attacca Salvini : "Ministro chiacchierone : migranti sono ostaggi" : Maurizio Martina ieri sera, polo bianca e barba incolta, era ospite di In Onda su La7. E per spiegare le sue ragioni sul caso Diciotti, è andato proprio a Catania sul molo dove è atraccata l'imbarcazione della Guardia Costiera italiana con a bordo i migranti recuperati in zona Sar di Malta nel Mar Mediterraneo. Dal molo di Levante Martina ha definito la vicenda della nave Diciotti "una vergogna di Stato" che dimostra "l'incapacità del governo". ...

Nave Diciotti - Martina : "Governo incapace" : Il segretario del Pd Maurizio Martina oggi è stato al porto di Catania dove è attraccata la Nave Diciotti che ha a bordo 177 migranti, tra cui 29 minori (che nel frattempo hanno avuto l'ok di Matteo Salvini per sbarcare). Il leader dei Dem ha condiviso alcune foto scattate davanti alla Diciotti e ha scritto:"Ora a Catania. Sbarcare subito le 177 persone a bordo della #Diciotti tenute bloccate da giorni. Una Nave dello Stato che non può ...

