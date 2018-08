Diciotti | la lezione del Colonnello ai buonisti | Ecco dove finiranno i

ilgiornale

: 'La nave dei migranti e i campi rom, voi sapete che...?'. Il colonnello dei carabinieri, pazzesco schiaffo ai sinis… - costaterri : 'La nave dei migranti e i campi rom, voi sapete che...?'. Il colonnello dei carabinieri, pazzesco schiaffo ai sinis… - Barberis888 : Diciotti, la lezione del colonnello dei carabinieri ai buonisti di sinistra: 'Che fine faranno quei migranti' - noitre32 : Diciotti, la lezione del colonnello dei carabinieri ai buonisti di sinistra: -

(Di sabato 25 agosto 2018) IlSavino Paternò, ex ufficiale CC, non le manda a dire. Non le manda a dire al procuratore di Agrigento, il pm che è salito sulla navedella Guardia costiera dopo aver aperto un fascicolo per "sequestro di persona" contro ignoti. Oggi Luigi Patronaggio è atteso a Roma per ascoltare alcuni funzionari del Viminale. Legittimo, per carità. Ma c'è chi, come il, non approva il suo modo di gestire la questione.Il pm quando salì a bordo non mancò poi di raccontare ai cronisti la "realtà devastante" che aveva trovato sulla nave della Guardia costiera italiana. "A cominciare dai cattivi odori che ti restano addosso - disse - Mi ha accompagnato un appuntato che non era mai stato a contatto con questa realtà. Sconvolto. 'Dottore dal vivo cambia tutto, non è come si legge sui giornali...'. Ha ragione".Ma ilPaternò gli fa notare che "se lei e il ...