Diciotti | indagati Salvini e un capo di gabinetto

Diciotti : Salvini e il capo di gabinetto indagati per sequestro di persona : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è indagato per sequestro di persona, arresto illegale e abuso d'ufficio, nell'ambito dell'inchiesta sul caso "Diciotti". Indagato anche il capo di gabinetto del ministro. La decisione della procura di Agrigento è arrivata al termine della missione romana del procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio che ha trasmesso gli atti alla procura di Palermo per ...

Migranti - fermati per aggressione all'equipaggio i due indagati sbarcati dalla nave Diciotti : La Procura di Trapani ha emesso un decreto di fermo a carico dei due Migranti sbarcati due giorni fa dalla nave Diciotti, Bichara Tijani Ibrahim Mirghani e Ibrahim Amid, finora indagati a piede libero ...

Nave Diciotti - dopo intervento del Colle sbarcati i 67 migranti. Scortati dalla polizia i due indagati per violenza privata : I 67 migranti che erano stati soccorsi dal rimorchiatore Vos Thalassa e poi trasbordati sulla Nave della guardia costiera sono scesi giovedì sera dalla Nave Diciotti della Guardia costiera italiana. Determinante l’intervento del Colle, con Sergio Mattarella che ha chiamato il premier Giuseppe Conte poco prima dell’annuncio dello sbarco. Il Viminale guidato da Matteo Salvini ha però espresso “stupore” per i solleciti arrivati ...

Nave Diciotti - l'asse Quirinale-Palazzo Chigi sblocca lo sbarco. Indagati due profughi : Teleborsa, - Dopo una lunga telefonata tra il Capo dello Stato Mattarella e il Premier Conte, è finita ieri sera l'odissea dei 67 migranti a bordo della Nave Diciotti ormeggiata nel porto di Trapani. ...

I 67 migranti a bordo della Diciotti non possono sbarcare : due profughi indagati : I 67 migranti stanno bene, come ha riferito un medico salito a bordo della Diciotti. Ma le organizzazioni umanitarie hanno lanciato un appello: "Chiediamo l'autorizzazione allo sbarco per tutte le persone a bordo, a partire dai minori e persone vulnerabili, e l'erogazione per tutte le persone a bordo di generi di prima necessità". Colle segue la vicenda.Continua a leggere

