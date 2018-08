Diciotti | il ministro Trenta | ' L' Europa vuole Marte | ma si è fermata a Catania'

Diciotti - ministro Moavero : “Pagare i contributi all’Europa è un dovere legale dei membri dell’Ue” : “Stiamo lavorando sopratutto per trovare una sintonia sulla questione che riguarda la gestione dei flussi migratori” ed è “fondamentale che che riusciamo a comprenderci per stabilire un clima di condivisione. Non trovare l’accordo su questo per l’Europa e’ molto triste”. Lo dice il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, a Rimini per il Meeting dell’amicizia. Quanto alle parole del vicepremier ...

Caso Diciotti - eritrei in fuga dalla tortura. Il ministro aveva promesso : guanti bianchi per i profughi : La stessa liceità o meno d'una politica muscolare sulla immigrazione che raccoglie di qua applausi e di là sgomento passa in secondo piano davanti al tema di oggi: i rifugiati hanno diritto o no a ...

Diciotti - Martina attacca Salvini : "Ministro chiacchierone : migranti sono ostaggi" : Maurizio Martina ieri sera, polo bianca e barba incolta, era ospite di In Onda su La7. E per spiegare le sue ragioni sul caso Diciotti, è andato proprio a Catania sul molo dove è atraccata l'imbarcazione della Guardia Costiera italiana con a bordo i migranti recuperati in zona Sar di Malta nel Mar Mediterraneo. Dal molo di Levante Martina ha definito la vicenda della nave Diciotti "una vergogna di Stato" che dimostra "l'incapacità del governo". ...

Matteo Salvini sul caso della nave Diciotti : "Non temo un intervento del Colle". Il ministro dell'Interno rilancia : "Pronto a farmi interrogare dal pm" : "È agosto, sui giornali si leggono tante cose, non sanno come riempire le pagine. Non temo assolutamente nulla". Così Matteo Salvini, ai microfoni di Rtl 102.5, smentisce le ricostruzioni di stampa sui presunti timori del leader della Lega per un intervento del Colle in relazione al caso della nave Diciotti. Il ministro rivendica la sintonia con il premier Giuseppe Conte: "Lavoro benissimo con il premier Conte, c'è una ...

Nave Diciotti - Saviano contro Salvini : “Un atto criminale. Il ministro agisce in maniera eversiva” : “Salvini prima o poi raggiungerà la consapevolezza di essere un ministro e che bisogna smettere di essere pagliacci e diventare persone responsabili”. Non si fa attendere la replica di Roberto Saviano a Matteo Salvini. Lo scrittore e giornalista risponde al ministro dell’Interno e lo fa da Riace dove ieri si è recato per incontrare il sindaco Mimmo Lucano. Al termine dell’incontro, Saviano commenta anche la notizia che la Procura di Agrigento ha ...

Nave Diciotti - scontro Salvini-Fico : 'Fai il presidente - io il ministro'. Via libera a sbarco minori : E mentre il Pd con Maurizio Martina attacca Salvini, 'La tua politica è fallita, smetti di fare il bullo da quattro soldi', a sera arriva la replica secca di Fico: 'Buona notizia che il governo abbia ...

Nave Diciotti - Salvini fa scendere i minori e attacca Fico : "Il ministro sono io" | La replica : "Eletto perché Stato difenda la dignità umana" : Mentre la Procura di Agrigento ha aperto un'indagine per sequestro di persona e arresto illegale sul trattenimento a bordo della Nave Diciotti dei 177 migranti, duro botta e risposta a distanza tra il ministro dell'Interno e il presidente della Camera

