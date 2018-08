Diciotti | il comandante rompe il silenzio e smentisce la boldrini e i pm “Nessuna

Diciotti – Parla il Comandante - a bordo nessuna emergenza - smentiti i PM : A Parlare questa volta è il Comandante della Diciotti, che rassicura tutti e spiega che non esiste nessuna emergenza a bordo Le sue parole sono chiare e rassicuranti: “A bordo non avevamo bambini. Non c’è emergenza sanitaria, la situazione è più che soddisfacente, i migranti mangiano, stanno bene. E non hanno la sensazione di essere sequestrati dal governo”, afferma in un’intervista a La Verità. Parole precise che smontano ...

Il comandante della Diciotti : "Ma quale emergenza - a bordo stanno bene. Scheletrini? Si sa - gli eritrei sono più snelli" : Le condizioni dei migranti sulla nave Diciotti "sono più che soddisfacenti" e le 150 persone che da più di una settimana sono a bordo stanno bene. A dirlo è il comandante dell'imbarcazione, Massimo Kothmeir che, in un'intervista a La Verità. Non ci sarebbero problemi neanche per i minori sbarcati nella serata del 22 agosto dalla nave. Un'affermazione, questa, in antitesi con quello che aveva detto un'operatrice ...

Chi è Massimo Kothmeir - il comandante della Diciotti : «Ha saputo dai social del no allo sbarco» : L’uomo ha raccontato al radicale Magi che sulla nave la situazione è «ben oltre i limiti . Genovese di origine tedesca, ha pubblicato un disegno con due mani che sollevano la nave. --Sul suo profilo Facebook, ha pubblicato un disegno (del «No borders» Francesco Piobbichi): c’è una nave carica, con decine di teste che affiorano, e due mani grandi che prendono da sotto, come in un abbraccio, e la sollevano un metro dall’acqua. Il comandante ...

