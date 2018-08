ilfattoquotidiano

: Diciotti, il canto di ringraziamento delle donne migranti bloccate sulla nave. L’audio di… - TutteLeNotizie : Diciotti, il canto di ringraziamento delle donne migranti bloccate sulla nave. L’audio di… - Cascavel47 : Diciotti, il canto di ringraziamento delle donne migranti bloccate sulla nave. L’audio di Radio Radicale… - frapinc : Un canto si leva dalla Diciotti ... -

(Di sabato 25 agosto 2018) I cronisti di Radio Radicale hanno registrato ileritree che si trovanodella Guardia costiera, da cinque giorni attraccata al porto di Catania senza l’autorizzazione a far sbarcare i 150 richiedenti asilo a bordo. Undirivolto al cielo per essere arrivate sane e salve dalla Libia e, allo stesso tempo, una preghiera per trovare la forza di superare anche questa prova L’audio è stato trasmesso da Radio Radicale L'articolo, ildi. L’audio di Radio Radicale proviene da Il Fatto Quotidiano.