Diciotti | i bimbi sbarcati sono vittime di sofferenze e vessazioni

: ?? “Su Diciotti né bimbi né scheletrini'. Social in rivolta: 'Sono questi?' - LegaSalvini : ?? “Su Diciotti né bimbi né scheletrini'. Social in rivolta: 'Sono questi?' - angelomangiante : Dai bambini catanesi il messaggio più dolce per i bimbi migranti meno fortunati di loro. Saranno i bambini a salva… - ValeriaValente_ : #Salvini mette a rischio bimbi e vite umane minacciando alte cariche dello Stato in nome del popolo. Ma lo sa che i… -

(Di sabato 25 agosto 2018) In Italia l'attracco della naveVIDEO al porto di Catania è diventato argomento di dibattiti, anche e soprattutto politici. E mentre i politici dibattono, molti migranti restano chiusi in quella nave. Gli unici che hanno ottenuto il permesso di sbarcarestati 27 minorenni, di eta' compresa tra i 14 e i 17 anni, tutti originari dell'Eritrea ad eccezione di una bimba somala. Questi ragazzini provengono da una detenzione in Libia durata, per alcuni, anche 3 anni.malnutriti, come scheletri, rimasti al buio per 8 mesi e sottoposti a. Giovanna Di Benedetto, portavoce di Save The Children, ha asserito che una bimba sbarcata a Catania aveva sul suo corpo lesioni d'arma da fuoco. Terres des Hommes ha pubblicato, nelle ultime ore, la confessione di un'operatrice presente allo sbarco dei 27 minori. La donna ha parlato di 27 scheletrini, uno ...