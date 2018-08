Diciotti | finisce l' odissea dei migranti | sbarcano gli ultimi 137

agi

(Di domenica 26 agosto 2018) Termina l'deidella. È iniziato poco prima della mezzanotte e un quarto lo sbarco dei 137scesi uno dopo l'altro dalla nave della Guardia costiera, ormeggiata al porto di Catania per 5 giorni. Ma sul pattugliatore sono rimasti complessivamente ben dieci giorni. Dopo le rapide procedure di fotosegnalamento e prima identificazione, vengono fatti salire a bordo di tre pullman diretti a Messina. Nel pomeriggio avevano lasciato l'unità militare in 13 per ragioni sanitarie.