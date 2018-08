Diciotti | ex del Pd invoca la lotta armata contro Salvini

Diciotti : Viminale - assoluta tranquillità; non cambia la linea della fermezza : Sul caso di nave Diciotti, ormeggiata a Catania con 150 migranti ancora a bordo, 'c'è assoluta tranquillità e non cambia la linea della fermezza'. E' quanto si apprende da fonti del ministero dell'...

Diciotti : Viminale - assoluta tranquillità; non cambia la linea della fermezza : Sul caso di nave Diciotti, ormeggiata a Catania con 150 migranti ancora a bordo, "c'è assoluta tranquillità e non cambia la linea della fermezza". E' quanto si apprende da fonti del ministero dell'Interno.

'Se a bordo della Diciotti ci fossero stati degli animali li avremmo trattati meglio' : 'Ci sono donne e uomini sofferenti su quella nave. A volte mi viene da pensare che se fossero degli animali li avremmo trattati meglio, perché se abbandono un cane in autostrada vengo perseguito, ...

"Se a bordo della Diciotti ci fossero stati degli animali li avremmo trattati meglio" : "Ci sono donne e uomini sofferenti su quella nave. A volte mi viene da pensare che se fossero degli animali li avremmo trattati meglio, perché se abbandono un cane in autostrada vengo perseguito, mentre possiamo abbandonare esseri umani in mezzo al mare". Il cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento e presidente Caritas, parla con La Stampa del caso Diciotti. "Mi preoccupa come uomo e come credente - ...

Quinto giorno della Diciotti a Catania - i pm al Viminale : Catania, 25 ago., askanews, - Tutto apparentemente tranquillo, sotto un sole già caldo, nel porto di Catania, dove da cinque giorni è ormeggiata nave Diciotti con a bordo 150 dei 190 migranti soccorsi ...

Caso Diciotti - il pm sente i funzionari del Viminale : centinaia di esposti da tutta Italia : Il fronte giudiziario del Caso Diciotti registra un salto di qualità. Il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio, che ha aperto un fascicolo contro ignoti per sequestro di persona e arresto illegale ma valuta anche diverse qualificazioni giuridiche tra cui l’abuso d’ufficio, vola a Roma per sentire i funzionari del Viminale che si sono occupati ...

Diciotti - no della Ue all'Italia. Il governo : ritorsione sui fondi : Salvini non molla. «I migranti non sbarcano». Il braccio di ferro con l'Ue per la ridistribuzione dei migranti si è concluso con un nulla di fatto. «Ennesima...

Denutriti - torturati. 'Vi racconto i ragazzi della nave Diciotti' : Piero Mangano lavora da anni nel mondo del volontariato, due giorni fa ha accolto, nelle strutture che gestisce per conto del ministero dell'Interno, i minori migranti della nave Diciotti. "Quando ...

Diciotti - gli interrogatori del pm di Agrigento. Salvini : perché non parte da me? : Attento a non lasciarsi trascinare nella polemica politica, Patronaggio si affida allo studio dei report sanitari raccolti sulla Diciotti, alle dichiarazioni dell'equipaggio e agli sfoghi dei ...

Alessandro Sallusti zittisce Laura Boldrini : 'La verità sulle donne della Diciotti' : Nessuna emergenza. 'Le donne a bordo della Diciotti non sono né più tranquille né meno tranquille di tante donne italiane'. Questo dichiara Alessandro Sallusti zittendo Laura Boldrini. L'ex presidente ...

Diciotti - Pd : “Conte riferisca in Aula. Sulla nave donne vittime di violenza e 120 migranti in sciopero della fame” : Il Partito democratico chiede al presidente del Consiglio Giuseppe Conte di riferire in Aula sui fatti della nave Diciotti. Mentre ancora si cerca una soluzione per la nave bloccata in porto a Catania con 150 migranti a bordo, continuano Sulla nave le visite delle delegazioni politiche che chiedono risposte dall’esecutivo. I dem guidati da Maurizio Martina hanno invitato il premier a riferire in Parlamento: “La situazione è grave e ...

Migranti - don Mazzi al presidente della Cei : "Vai davanti alla Diciotti e fatti legare" : Il fondatore della comunità Exodus: "Una bella disobbedienza civile qualificherebbe la Chiesa di Francesco"

Diciotti : Pm Agrigento sentiranno domani funzionari del Viminale : Alcuni funzionari del Viminale saranno sentiti domani dal procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, in merito all'inchiesta sul caso dei 150 migranti a bordo della nave Diciotti. La procura della Valle dei templi procede per sequestro di persona e arresto illegale, ma potrebbe contestare anche l'abuso d'ufficio, puntando a ricostruire la catena di comando per individuare chi ha dato l'ordine di non fare ...

Diciotti - ministro Moavero : “Pagare i contributi all’Europa è un dovere legale dei membri dell’Ue” : “Stiamo lavorando sopratutto per trovare una sintonia sulla questione che riguarda la gestione dei flussi migratori” ed è “fondamentale che che riusciamo a comprenderci per stabilire un clima di condivisione. Non trovare l’accordo su questo per l’Europa e’ molto triste”. Lo dice il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, a Rimini per il Meeting dell’amicizia. Quanto alle parole del vicepremier ...