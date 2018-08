Diciotti | da sbarcare 16 migranti | «Due casi di sospetta tubercolosi»

Diciotti - pronti a sbarcare in 17 : emergenza tubercolosi e polmoniti. Salvini : lavoro a soluzione positiva : Da nave Diciotti verranno sbarcate 17 persone per emergenza medica da nave Diciotti: 11 donne e sei uomini. Lo si apprende da fonti mediche. Cinque uomini hanno la scabbia, oltre che soffrire di...

Baudo contro Salvini : "Scendete in piazza la Diciotti deve sbarcare" : ... provo un sentimento di dolore e al contempo di pietà collettiva: i gesti di chi si impegna ogni giorno per accogliere i migranti sono azioni concrete, a differenza di quanto fa la politica'. Anche ...

Baudo contro Salvini : "Scendete in piazza ?la Diciotti deve sbarcare" : Sul caso della nave Diciotti, ferma al porto di Catania con 150 immigrati a bordo, è ormai partita la gara della Sinistra per lanciare la frase più a effetto contro il governo e in particolare contro il ministro Matteo Salvini che in questi giorni sta ricevendo decine di denunce.Dopo Fabio Fazio, Roberto Saviano e tanti altri intellelttuali e non, è la volta di Pippo Baudo. Il conduttore dimostra di non sposare per niente la linea del ministro ...

Il ministero della Salute ha ordinato di sbarcare 16 migranti dalla Diciotti : Undici donne e 5 uomini possono lasciare la nave Diciotti. Lo sbarco dal pattugliatore della Guardia costiera ormeggiata da cinque giorni al porto di Catania è stato ordinato dall'ufficio di Sanità marittima locale. A bordo erano saliti medici e ispettori del ministero della Salute. Due dei migranti si sospetta abbiano la tubercolosi. Ci sarebbe, a quanto si e' appreso, l'ok anche del ...

Diciotti - nuove proteste : fateli sbarcare : 11.45 Mentre dal Viminale arrivano conferme della linea della fermezza nel caso della nave Diciotti con 148 migranti a bordo, nel Paese prosegue la protesta. Anche per oggi sono programmate manifestazioni. "Facciamoli scendere" è lo slogan dell'iniziativa prevista nel pomeriggio promossa da Rete antirazzista. Legambiente, PAx Christi, Cobas, Arci, Anpi, No Muos e centri sociali. Anche la Guardia Costiera in un report inviato al Governo e ...

Diciotti - l’appello di Laura Boldrini a Salvini : “Siamo al grottesco. Se è un uomo faccia sbarcare le donne” : Durante l’ultima puntata di InOnda (La7) Laura Boldrini, in collegamento dal porto di Catania, rivolge un appello accorato a Matteo Salvini affinché faccia sbarcare le 11 donne ancora costrette a bordo della nave Diciotti “in condizioni precarie”. L'articolo Diciotti, l’appello di Laura Boldrini a Salvini: “Siamo al grottesco. Se è un uomo faccia sbarcare le donne” proviene da Il Fatto ...

Migranti nave Diciotti - Roberto Fico : 'Le 177 persone devono sbarcare' : Le 177 persone devono poter sbarcare. Non possono più essere trattenute a bordo. Poi si procedera' alla ricollocazione. Il tweet, scritto a chiare lettere, è del presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico. L'esponente del M5S è del parere che la contrattazione per il ricollocamento con gli altri Stati membri della UE possa prore senza problemi, anche se viene concesso ai Migranti di sbarcare al porto di Catania dove la nave Diciotti ha ...

Diciotti - ONU e OIM in pressing sul Governo italiano : Fate sbarcare i profughi : Teleborsa, - L' Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati , UNHCR , e l' Organizzazione Internazionale per le Migrazioni , OIM , "esortano il Governo italiano a consentire ai rifugiati e migranti ...

Diciotti - Fazio anti Salvini ora invoca gli dei : "Sbarcare i migranti" : "Guarda chi si rivede! Mancava solo lui all"appello", con questa frase Matteo Salvini accoglie l'ultima critica che gli viene rivolta per come sta gestendo il caso Diciotti. Si tratta di Fabio Fazio, conduttore tv più volte critico nei cronfronti del leader della Lega.Dopo Roberto Saviano, dopo una lunga lista di parlamentari del Pd e della sinistra in genere, dopo l'Anpi e le altre associazioni, ora anche Fabio Fazio si iscrive al partito di ...

Appello di Unhcr e Oim per far sbarcare i migranti dalla Diciotti : Roma, 23 ago., askanews, - L'Unhcr, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati e l'OIM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni esortano il governo italiano a consentire ai rifugiati e ...

