Diciotti | Conte tratta per lo sbarco | «Prima la ritorsione anti-Ue»

Diciotti - NIENTE ACCORDO UE : CONTE CON SALVINI E DI MAIO/ Ultime notizie migranti - Renzi : "Fateli scendere" : DICIOTTI, NIENTE ACCORDO in Europa: CONTE, "ipocrisia Ue". Di MAIO dopo il no alla condivisione dell'accoglienza dei migranti minaccia il taglio dei fondi. Bruxelles, Italia rischia sanzioni(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 10:22:00 GMT)

Diciotti - Bruxelles : "No a ricollocamenti"<br> Conte : "UE ipocrita" : ...

Durissimo scontro Italia-Ue sulla Diciotti. Conte e Di Maio minacciano ritorsioni. Salvini non cede : Nessuna soluzione dal vertice dei 12 paesi sulla cogestione dei migranti. Secondo i partners Ue il flusso di migranti verso il nostro paese è ben al disotto di quello verso altri Stati. Il Viminale: l'...

Diciotti - nessun accordo al vertice Ue |Conte : "L'Italia ne trarrà le conseguenze" : "Chiediamo che alle belle parole seguano fatti e atti concreti, di reale solidarietà", afferma il ministro degli Esteri, mentre lo sciopero della fame dei migranti è subito rientrato. E mentre la Germania dice che "Roma non va lasciata sola", la Commissione Ue risponde duramente alle minacce italiane

Nave Diciotti - Pd contro governo : Conte gestisca situazione o a casa : "Il premier Conte gestisca la situazione se è capace di farlo se no vada a casa perché l'Italia rischia di essere umiliata. Il governo sta tradendo il proprio Paese". Lo ha detto il segretario del Pd, ...

Diciotti - Pd all'attacco. Martina : 'Conte gestisca la situazione - se è capace - o vada a casa' : Maurizio Martina ha parlato alla festa de l'Unità a Ravenna sul caso di nave Diciotti. 'Non mi bastano i post su Fb: Conte venga subito in Parlamento' e 'i ministri che commentano sui social dalla ...

Diciotti - nulla di fatto a Bruxelles sui migranti. Conte : Europa ha perso una buona occasione : Teleborsa, - "L'Italia è costretta a prendere atto che l'Europa oggi ha perso una buona occasione: in materia di immigrazione non è riuscita a battere un colpo in direzione dei principi di solidarietà ...

Diciotti - Pd : “Conte riferisca in Aula. Sulla nave donne vittime di violenza e 120 migranti in sciopero della fame” : Il Partito democratico chiede al presidente del Consiglio Giuseppe Conte di riferire in Aula sui fatti della nave Diciotti. Mentre ancora si cerca una soluzione per la nave bloccata in porto a Catania con 150 migranti a bordo, continuano Sulla nave le visite delle delegazioni politiche che chiedono risposte dall’esecutivo. I dem guidati da Maurizio Martina hanno invitato il premier a riferire in Parlamento: “La situazione è grave e ...

Diciotti - Martina : Conte riferisca Camere : 19.18 "Chiedo al presidente del Consiglio di riferire immediatamente al Parlamento. La situazione è grave e drammatica".Così il segreterario del Pd Martina, a proposito dei migranti bloccati sulla nave Diciotti a Catania. "Stiamo assistendo all'incapacità dell' Esecutivo di gestire una situazione Contenuta,violando il diritto e le leggi e isolandosi sempre di più dal resto d'Europa" incalza Martina,che accusa: sta tenendo in ostaggio 177 ...

