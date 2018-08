Diciotti | braccio di ferro con l' Europa E Salvini sfida la Procura di Agrigento | Perchè

La nave Diciotti a Catania : braccio di ferro con Salvini per lo sbarco dei 150 migranti Live : Il pattugliatore della Guardia costiera è ancora fermo in porto: le manifestazioni di solidarietà dei catanesi

Diciotti - minori sbarcati. Continua il braccio di ferro per gli altri 148 migranti. Oggi ispezione del Garante dei detenuti : La maggior parte dei migranti a bordo ha la scabbia e la nave ha ancora innalzata la bandiera gialla: non è consentito a nessuno, neanche ai medici, salire a bordo.

Nave Diciotti - Savini : “Attracco senza sbarco a Catania”/ Migranti - braccio di ferro tra Viminale e Toninelli : Migranti, Nave Diciotti: le ultime notizie, Salvini "contro" Toninelli sullo sbarco a Catania “attendiamo risposta Ue”. Membro Guardia Costiera attacca il Governo, "imbarazzante"(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 23:54:00 GMT)

Braccio di ferro sulla Diciotti. Malta : 'i migranti sbarchino a Lampedusa'.Toninelli : 'inqualificabile' : Il ministro per le infrastrutture chiede all'Europa di intervenire. Si faccia avanti, ha scritto sui social e apra i porti alla solidarietà, altrimenti non ha motivo di esistere'. La replica del ...

Migranti Diciotti resta in rada - ostaggio del braccio di ferro politico. Salvini 'Manette o non sbarca nessuno' : Il braccio di ferro sulla nave Diciotti della Guardia costiera si fa sempre più aspro. Da Innsbruck Salvini non perde di vista quella che per lui è ormai una questione di principio: i presunti ...

La nave Diciotti ancora in mare : polizia a bordo <br>Continua il braccio di ferro Salvini-Toninelli? : Un'altra notte passata in mare per la nave Diciotti della Guardia Costiera che ha a bordo 67 migranti. Dopo il braccio di ferro tra il Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli e quello dell'Interno Matteo Salvini, che non ne voleva lo sbarco, alla fine era stata scelto il porto di Trapani per l'approdo, fissato inizialmente per ieri ma poi rinviato alle prime ore di oggi solo che come informa l'Ansa presso il molo stamattina non si vede ...

La nave Diciotti ancora in mare : polizia a bordo. Continua il braccio di ferro Salvini-Toninelli? : Un'altra notte passata in mare per la nave Diciotti della Guardia Costiera che ha a bordo 67 migranti. Dopo il braccio di ferro tra il Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli e quello dell'Interno Matteo Salvini, che non ne voleva lo sbarco, alla fine era stata scelto il porto di Trapani per l'approdo, fissato inizialmente per ieri ma poi rinviato alle prime ore di oggi solo che come informa l'Ansa presso il molo stamattina non si vede ...