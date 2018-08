Di Maio fa solo penultimatum | così il governo esce sconfitto

Ilva - Bellanova : solo 35 giorni - da Governo e Di Maio nulla sensato : Roma, 22 ago., askanews, - Teresa Bellanova, ex viceministro dello Sviluppo Economico e senatrice del Pd, lancia l'allarme sulla vicenda Ilva e criticando l'immobilismo del Governo 'A 35 giorni dal 15 ...

Luigi Di Maio - nessuna nuova fiamma : "Solo un'amica" : Una persona vicina al vicepremier fa chiarezza sugli scatti diffusi in mattinata dal settimanale 'Oggi'

Di Maio - mini vacanza nel Golfo di Napoli : 'Ma quella ragazza è solo un'amica' : Lievito madre, pomodoro campano, mozzarella di bufala, questa è l'Italia unica al Mondo. Buongiorno a tutti amici. Un post condiviso da Sergio Battelli , @sergiobattelli, in data: Ago 21, 2018 at 1:...

Di Maio : parole Autostrade vergognose - pensano solo ai profitti : Genova,, askanews, - "Mentre stiamo cercando ancora di accertare il numero delle vittime, lo stato di salute dei feriti, lo stato delle aziende, del viadotto ancora in piedi, Autostrade ci dice che ...

"Schumacher trasferito a Maiorca". Il portavoce : "Solo moglie e figli" : Michael Schumacher si traferirà a Maiorca. A darne notizia è il magazine svizzero "L'Illustré". Il sette volte campione del mondo di Formula 1 a quanto pare potrebbe lasciare la sua attuale casa per spostarsi in Spagna. Sono passati ormai cinque anni da quell'incidente sugli sci di Meribel. Schumi si trova in uno stato di coma e sta attarversando un lunghissimo periodo di riabilitazione con alcune terapie speciali. La moglie Corinna intanto ha ...

Di Maio : 'Italia non ricattabile - è solo una speranza delle opposizioni' : L'Italia non teme attacchi. Parola del vicepremier Di Maio intervistato dal Corriere della Sera: 'Non vedo il rischio che questo governo sia attaccato, è una speranza delle opposizioni' puntualizza il ...

SALVINI “LEVA MILITARE OBBLIGATORIA” - MA DI Maio LO FRENA/ Ultime notizie - Difesa : “naja era solo un danno” : Servizio MILITARE, Salvini propone la leva obbligatoria: l'idea incontra il freno del ministro della Difesa e del M5s. Ecco cosa ha chiesto il leader del Carroccio.(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 11:02:00 GMT)

Di Maio : "Non aumento Iva - solo ritocco" : L'Iva non aumenterà" . A ribadirlo a 'In Onda' su La7 è il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio sottolineando che "si parla di ritoccare l'Iva per non farla aumentare . Questo ...

Di Maio : «No aumento Iva ma solo un ritocco. Tav? Nessuno ci crede più» : ... adesso non ci siamo messi al lavoro su questo, a settembre cominciamo dal taglio dei parlamentari» ha detto Di Maio che tiene a sottolineare come i rapporti con il collega ministro dell'economia ...

Tlc - Di Maio : rete unica Tim-Open Fiber solo se strategica : Il progetto di una unica rete mettendo insieme quella Telecom e OpenFiber è allo studio del governo. Lo ha spiegato il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio a margine di un incontro a Palazzo Chigi sulla banda Ultra larga. “Per quanto mi riguarda - ha spiegato - credo che dovremmo fare una valutazione legata a un solo principio: se quell’infrastruttura per l’Italia è strategica allora noi la vogliamo ...

Vaccini - Di Maio : non solo obblighi - agire su genitori : Roma, 6 ago., askanews, - 'Io credo che i Vaccini siano un tema che nel paese crea sempre grande discussione. In campagna elettorale abbiamo detto chiaramente che vogliamo che i bambini facciano i ...

Di Maio : “In Italia non c’è un’emergenza razzismo - è solo un’arma di distrazione di massa” : Il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio torna sulla proposta di abrogare la legge Mancino, affermando che in Italia non c'è alcuna emergenza razzismo e che questo argomento viene usato solo come "arma di distrazione di massa": "Se continuiamo a discutere di questa roba, gli Italiani non ci seguono, hanno altri problemi".Continua a leggere