Devil's Hunt : disponibile un video gameplay di 12 minuti per l'atteso action in terza persona : Il canale YouTube 'Punish - Latest gameplay Trailers!' ha pubblicato un video contenente ben 12 minuti di gameplay di Devil's Hunt, provenienti direttamente dal Gamescom 2018, come riporta DSOgaming.Devil's Hunt, per chi non lo conoscesse, è un nuovo action in terza persona in cui andremo a visitare l'inferno per prendere parte alla battaglia tra Angeli e Demoni. Giocheremo nei panni di Desmond, un uomo con poteri demoniaci ed il quale ha in ...

Devil's Hunt torna a mostrarsi con un nuovo trailer con grafica ingame : Nel gioco vestiremo i panni di Desmond, un uomo con poteri demoniaci che deciderà il destino del mondo prendendo parte ad una guerra tra Demoni ed Angeli. La storia è basata sul romanzo fantasy ...

Devil's Hunt : l'action in terza persona basato sull'eterno scontro tra luce e oscurità si mostra in un nuovo trailer : Layopi Games ha rilasciato un nuovo trailer in-engine per il suo imminente gioco d'azione in terza persona, Devil's Hunt. Come segnala DSOGaming, in Devil's Hunt i giocatori saranno mandati all'inferno, per poi tornare nella battaglia tra Demoni e Angeli. Impersonerete Desmond, un uomo con poteri demoniaci che può decidere il destino del nostro mondo unendosi a entrambi i lati del conflitto.basato sul famoso romanzo di fantascienza, ...