Demolizione del ponte nelle mani di Autostrade L’imbarazzo dei pm 

Toti : «Presto la Demolizione del ponte» : Dimissioni e revoche nella Commissione Ispettiva del Ministero. Lascia Brencich, revocato dal ministro Toninelli il presidente Ferrazza

Crollo Ponte Morandi - Toti : “Entro cinque giorni il piano per la Demolizione del ponte” : Il governatore ligure Giovanni Toti ha reso noto che entro venerdì prossimo Autostrade per l'Italia presenterà il piano per la demolizione di ciò che resta di Ponte Morandi e la messa in sicurezza dell'area circostante.Continua a leggere

Firenze - Dario Nardella sui social con la ruspa. Il sindaco si salvinizza e posta le immagini della Demolizione : “Tra oggi e domani completiamo con la polizia municipale lo smantellamento dell’accampamento abusivo in area privata di fronte al campo del Poderaccio. Nei giorni scorsi sono stati mandati via tutti gli occupanti con l’efficace collaborazione delle forze dell’ordine. L’area sarà contestualmente messa in sicurezza dal proprietario. Un altro intervento concreto su legalità e cura della città. Andiamo avanti con il nostro piano contro ...

Palestina - mobilitazione contro la Demolizione del villaggio : “Salvate la Scuola di Gomme” : Dal 1 giugno è divenuta esecutiva la sentenza di demolizione da parte di Israele del villaggio palestinese di Khan al Ahmar, sede di una Scuola per oltre 170 bambini che rischiando di perdere da un giorno all'altro l’accesso all'educazione primaria. Per impedire la distruzione della ?Scuola di Gomme’ si sono mobilitate migliaia di persone sul web.Continua a leggere