De Laurentiis e Sarri ancora contro Non ha vinto Ma c' era la Juve

Chelsea - Sarri : 'De Laurentiis non mi manca - io a lui sì'. E sul mercato : 'Spero che Hazard resti' : Sei punti nelle prime due partite contro Huddersfield e Arsenal, oltre a prestazioni convincenti: l'inizio dell'avventura di Maurizio Sarri in Premier League con il Chelsea è stato fortemente positivo.

Napoli - Sarri risponde a De Laurentiis : “parla così perchè gli manco…” : Nelle ultime ore botta e risposta tra Maurizio Sarri ed il presidente De Laurentiis, prima le dichiarazioni del numero uno azzurro, poi la risposta dell’allenatore del Chelsea: “De Laurentiis parla molto di me perché gli manco. Lui, per adesso, non mi manca. È vero, non abbiamo vinto nulla a Napoli, ma abbiamo stabilito il record di punti del club a quota 91 e ci siamo qualificati due volte in Champions. Penso che Napoli e il ...

Napoli - De Laurentiis ancora contro Sarri : “gli ho dato tutto - non ha vinto niente” : Il Napoli si prepara per la seconda giornata del campionato di Serie A, di fronte il Milan di Gennaro Gattuso. Nel frattempo il presidente De Laurentiis punzecchia l’ex allenatore Maurizio Sarri nel corso di una intervista a ‘L’Equipe’: “Della scorsa stagione resta sì il piacere di aver giocato molto bene ma poi resta anche l’amarezza di non aver vinto nulla. A Sarri noi abbiamo dato tutto, ma non abbiamo vinto nulla negli ...

Empoli - il presidente Corsi : 'Ancelotti innamorato di Luperto. Mi emoziono a parlare di Sarri - De Laurentiis...' : Nei giorni sCorsi gli avevo detto di stare tranquillo, che tra una decina di giorni sarebbe stato l'allenatore di uno dei club più importanti al mondo'. ZAJC - 'E' diverso da Zielinski, quest'ultimo ...

Sarri e de Magistris nel mirino di De Laurentiis - il Presidente del Napoli al vetriolo : “potrei scatenargli addosso il mio pool di avvocati” : Dall’addio a Sarri agli acquisti di mercato del Napoli: Aurelio De Laurentiis dice la sua alla vigilia dell’esordio della Serie A 2018/2019 L’eccitazione cresce per tutti i tifosi alla vigilia dell’esordio della stagione 2018/2019 di Serie A. Anche Aurelio De Laurentiis, primo supporter del suo Napoli, pare piuttosto felice di poter di nuovo godere da domani dello spettacolo che il campionato sarà in grado di ...

Chelsea - Sarri : "Higuain piccolo rimpianto. De Laurentiis mi nomina spesso? Gli manco..." : Non sarà ancora il Chelsea che vuole lui, ma partire con il piede giusto in Premier League fa tutta la differenza del mondo per Maurizio Sarri. Perché alla vigilia della partita in casa del neopromosso Huddersfield, con l'amarezza ancora viva per la sconfitta nel Community Shield contro il City, l'allenatore italiano ...

De Laurentiis/ “CR7 mossa commerciale che può ritorcersi contro - Maurizio Sarri è un maleducato” : Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis: "CR7 mossa commerciale che può ritorcersi contro, Maurizio Sarri è un maleducato". Le dichiarazioni del patron partenopeo(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 13:39:00 GMT)

