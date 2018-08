Dall’emergenza della Diciotti alla razionalità nella gestione dei migranti

huffingtonpost

(Di sabato 25 agosto 2018) Una politica migratoria seria non si elabora in momenti di emergenza. Una barca in mare piena di disperati è un'emergenza e va trattata con gli strumenti propri dell'emergenza, nel rispetto dei diritti fondamentali.C'è bisogno di una riforma delle politiche migratorie del nostro Paese? Certamente sì. Il fenomeno provoca tensioni economiche, sociali e politiche che c vanno affrontate e allentate.base del fenomeno migratorio vi è la competizione per la conquista di uno spazio vitale. È quindi attraverso un'opportuna regolazione dell'uso delle risorse economiche coinvolte che vanno riformulate queste politiche. La cosa interessante di questo fenomeno è che oltre ad esercitare pressione sulle risorse, isono essi stessi portatori di risorse economiche. Si tratta quindi di uno scambio. È chiaro che non tutti gli scambi sono ...