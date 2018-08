Dalla nave Diciotti sbarcano 16 migranti per motivi di salute

Dalla nave Diciotti sbarcano 16 migranti per motivi si salute : Roma, 25 ago., askanews, - Dalla nave Diciotti ormeggiata al porto di Catania con 150 migranti sono sbarcate 11 donne e 5 uomini per 'motivi sanitari' e - sottolineano dal ministero - 'in questi casi ...

Il Belgio dice no all'accoglienza dei migranti Dalla nave Diciotti - : Il Belgio non prenderà i clandestini soccorsi dall'equipaggio della nave Diciotti della Guardia Costiera italiana, ha dichiarato il segretario di Stato del Belgio per le questioni di asilo e ...

Dalla nave Diciotti scesi solo i bambini. Salvini : Non temo Colle - coscienza a posto : Teleborsa, - Il caso della nave Diciotti resta in primo piano e rischia ancora di provocare una potenziale crisi di Governo , nonostante la mano tesa di Salvini al Premier Conte e l'alacre lavoro dei "...

Migranti - Salvini : 'Non temo il Colle - ho la coscienza a posto'. Scesi i minori Dalla nave Diciotti : Il ministro degli Interni tira dritto sulla vicenda della Diciotti: "Non temo assolutamente nulla. Ho la coscienza più che a posto. Ieri ho parlato con il presidente Conte, che è persona con cui ...

Nave Diciotti - i minori lasciano il Porto di Catania scortati Dalla Guardia di Finanza : Agenzia Vista, Catania, 23 agosto 2018 I minori della Nave Diciotti sbarcano e lasciano il Porto di Catania sotto la scorta della Guardia di Finanza / courtesy twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander ...

DICIOTTI - SBARCATI 27 MINORI Dalla NAVE/ Ultime notizie - proc. Agrigento : 'a bordo malati di scabbia' : NAVE DICIOTTI a Catania: Salvini blocca i 177 migranti a bordo. Pm Agrigento sale sulla NAVE, Saviano attacca Ministro 'sequestro di stato'.

Sbarcati i minori Dalla nave Diciotti : Palermo, 23 ago., Adnkronos, - Sono stati Sbarcati nella notte i 27 minori non accompagnati che erano a bordo della nave Diciotti ormeggiata al porto di Catania da lunedì sera. Dopo una lunga giornata ...

Sbarcati i minori Dalla nave Diciotti : Sono stati Sbarcati nella notte i 27 minori non accompagnati che erano a bordo della nave Diciotti ormeggiata al porto di Catania da lunedì sera. Dopo una lunga giornata di pressioni e appelli, il ...

Diciotti - i minori scendono Dalla nave La Procura indaga per sequestro di persona : «Trattenimento illecito» : La Commissione Ue è al lavoro per trovare una soluzione, intanto i minori sbarcano nottetempo dalla nave

Salvini autorizza lo sbarco dei minori Dalla nave Diciotti. Restano a bordo 148 persone : DALL'ITALIA Il ministro Salvini autorizza lo sbarco dei 29 bambini dalla nave Diciotti e polemizza con Roberto Fico, che aveva chiesto di far scendere le 177 persone a bordo. Salvini ha risposto: “Tu fai il presidente della Camera, io faccio il ministro dell’Interno di un governo che ha un contr

Cade Dalla nave da crociera e viene salvata 10 ore dopo : Una donna di origini britanniche, caduta in mare da una nave da crociera, è stata salvata dalla guardia costiera croata dopo aver passato 10 ore nelle acque dell'Adriatico.La passeggera era caduta fuori bordo da una nave della Norwegian Cruise Line, a circa 97 km dalla costa della Croazia, poco dopo la mezzanotte."Sono caduta dalla poppa della nave Norwegian Star; sono rimasta in acqua per 10 ore e questi meravigliosi ragazzi mi hanno salvata. ...

Croazia - cade Dalla nave da crociera : in salvo dopo 10 ore in mare : E’ stata salvata dopo dieci ore in mare una donna britannica caduta in mare mentre si trovava a bordo di una nave da crociera, la Norwegian Star. L’incidente è avvenuto a circa 95 km dalla costa della Croazia poco prima della mezzanotte di sabato mentre la turista è stata trovata questa mattina, poco distante dal luogo dove si ritiene sia caduta in mare. Portata in un ospedale a Pola, la donna è apparsa esausta ma non gravemente ...

Migranti - dopo Malta e Italia la nave Aquarius respinta anche Dalla Spagna : “Non siamo il porto più vicino” : dopo aver incassato il no allo sbarco da Malta e Italia, alla nave Aquarius, al momento bloccata nel mar Mediterraneo in attesa dell'autorizzazione allo sbarco in un porto sicuro, è arrivata l'offerta da parte del porto della città di Barcellona, offerta che però stata immediatamente bloccata dal governo di Madrid perché "non sarebbe il porto sicuro più vicino"Continua a leggere

Nave italiana riporta migranti a Tripoli - l’armatore : «Sos coordinato Dalla Libia» : La ricostruzione della società Augusta offshore: «Nessun intervento della Guardia Costiera italiana e nessuna protesta a bordo». Porti sicuri: il problema delle due norme in conflitto