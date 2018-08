Dal Monaco alla fiducia di Gattuso | la lunga estate di Ricardo Rodriguez

Marchisio - quanti club sul "Principino". Monaco in pole ma Dalla Liga... : La stagione della "caccia" è iniziata in anticipo quest'anno; a dare il via a questo movimento sono state le parole di addio di Claudio Marchisio alla "sua" Juventus, a pochi giorni dall'inizio del ...

Calciomercato Inter; UFFICIALE : Keita Balde in prestito Dal Monaco : L’Inter ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante senegalese Keita Balde Diao, proveniente dal Monaco. E’ arrivata l’ufficialità da parte dell’Inter che completa l’attacco con Keita Balde Diao, attaccante senegalese di grande talento. L’annuncio sul sito UFFICIALE del club nerazzurro, dove si comunica l’ingaggio del ventitreenne ex Lazio. L’attaccante arriva a Milano con la ...

Inter scatenata - preso Keita Dal Monaco : situazione di stallo con Modric : L'Inter è scatenata sul mercato, la società del gruppo Suning ha appena raggiunto l'accordo con Keita Baldè, esterno offensivo del Monaco. Il senegalese è l'ennesimo colpo del club milanese che, dopo aver acquistato Radja Nainggolan, Matteo Politano, Stefan De Vrij, Kwadwo Asamoah e Lautaro Martinez può contare nella sua schiera di possibilità anche l'ex Lazio che tanto bene aveva fatto con Simone Inzaghi due stagioni fa. Intanto nessuna novità ...

Jerome Boateng via Dal Bayern Monaco? Tutta colpa del rapper Jay-Z : il retroscena è clamoroso : Jerome Boateng potrebbe lasciare il Bayern Monaco a causa delle sue collaborazioni musicali con il rapper Jay-Z: il legame fra i due non sarebbe andato giù a Rummenigge Jerome Boateng, fratello di Kevin Prince Boateng del Sassuolo, potrebbe lasciare il Bayern Monaco per una questione… musicale! Da diversi anni infatti, il centrale tedesco ha intrapreso prima un’amicizia e poi una stretta collaborazione musicale con il rapper ...

scambio tra KEITA e Candreva? Ultime notizie Inter, i nerazzurri sembrano pronti a riportare in Italia l'ex esterno d'attacco della Lazio ora nel Principato con il Monaco.

Calciomercato Inter – Sfuma l’affare ViDal : l’ex juventino al Barcellona - accordo raggiunto col Bayern Monaco : Arturo Vidal è un nuovo giocatore del Barcellona: accordo raggiunto tra il club blaugrana e il Bayern Monaco Niente da fare per l’Inter: la trattativa per Arturo Vidal non è andata a buon fine. Il club nerazzurro aveva puntato sul centrocampista cileno, ma l’ex juventino inizierà una nuova avventura in Spagna, tra le fila del Barcellona. La squadra spagnola ha infatti annunciato pochi minuti fa di aver raggiunto l’accordo ...

Inter su ViDal : ecco la richiesta del Bayern Monaco : Arturo Vidal è affascinato dall'idea di ritrovare la Serie A, il contratto con il Bayern scade nel 2019, i tedeschi non lo blindano ma - scrive La Gazzetta dello Sport - per favorire la sua cessione dovrebbero abbassare le pretese che oggi sono pari a 30 milioni di euro. L'Inter resta vigile e per il momento aspetta uno sconto.

Inter - spalanca le orecchie : “ViDal via Dal Bayern Monaco - questione di ore” : Il futuro di Arturo Vidal al Bayern Monaco sembra essere segnato, sarà addio per il centrocampista cileno, adesso l’Inter sogna Reinaldo Rueda, ct del Cile, ha parlato del futuro di Arturo Vidal, uno dei calciatori simbolo della sua Nazionale. Il centrocampista del Bayern Monaco, vuole rilanciarsi dopo un’annata opaca ed a quanto pare lo farà lontano dalla Germania: “Ne abbiamo discusso, mi auguro che sia la cosa migliore ...

Dalla guerra in Liberia al Bayern Monaco. La favola di Alphonso Davies : Questo giro del mondo nasconde però molta sofferenza. Sua mamma Victoria lo ha raccontato ai media canadesi dopo la chiusura dell'affare con il Bayern Monaco: 'Oggi siamo qui, abbiamo tutto quel che ...

Monaco : arriva Golovin Dal Cska Mosca : Aleksandr Golovin è ufficialmente un giocatore del Monaco. In una nota il club del Principato annuncia l’ingaggio del 22enne centrocampista russo, proveniente dal Cska Mosca. Golovin ha firmato un contratto di cinque anni, fino al 2023. In tre stagioni con il Cska, ha giocato 113 partite, di cui 23 partite in Champions League ed Europa League e ha vinto il campionato russo nel 2016. Il centrocampista, accostato nelle scorse settimane ...

Dal campo profughi alla Bundesliga : il Bayern Monaco acquista Davies : ROMA - Dal campo profughi in Ghana in cui nacque nel 2000 dopo che i suoi genitori erano fuggiti per salvarsi dalla guerra in Liberia alla Bundesliga. Il 17enne naturalizzato canadese Alphonso Davies ,...

'Golovin a un passo Dal Monaco'. Il Cska Mosca conferma : ROMA - Aleksandr Golovin è atteso a breve a Monaco . Lo scrive 'L'Equipe'. Il giornale francese scrive che la giovane stella russa, seguita recentemente anche dalla Juve , dovrebbe svolgere oggi ...

Il Bayern Monaco scarica ViDal : "Se vuole può andare". Inter avvisata : L' Inter di Luciano Spalletti non è ancora completa con Piero Ausilio che sta ancora sondando il mercato per rinforzare la rosa. In difesa, per quanto riguarda l'esterno destro basso, piace e non poco ...

Bayern Monaco - ViDal è cedibile : parte l’assalto delle “italiane” ma non solo : Karl-Heinz Rummenigge fa sognare i tifosi dei club che sono pronti a concorrere per accaparrarsi il cileno Vidal Karl-Heinz Rummenigge, dirigente del Bayern Monaco, ci ha tenuto a togliere dal mercato due gioiellini del club: Thiago Alcantara e Renato Sanchez non si muovono. Nel suo elenco di centrocampisti incedibili non c’è dunque Vidal, per il quale ha pronunciato parole ben diverse: “Spetta a lui decidere il proprio ...