Crollo ponte Genova | allerta meteo | prolungato lo stop alle attività nel letto del

Ponte Morandi - gli effetti collaterali del Crollo per le imprese di Ponente : Mentre la “Pila 10” del Ponte Morandi scricchiola sempre di più quali saranno gli effetti collaterali del crollo su una regione strozzata come la Liguria? In particolare, come impatteranno su una provincia in crisi come Savona? Ne ho parlato con Alessandro Berta, direttore generale dell’Unione Industriali di Savona, che, dal 14 agosto, raccoglie tutti i segnali che vengono dalle imprese sopravvissute in quella che viene definita “area di crisi ...

Crollo ponte Genova : la demolizione potrebbe iniziare a settembre : “Per i primi di settembre, direi entro la prima settimana, potremmo iniziare la demolizione di ponte Morandi“: lo ha dichiarato il sottosegretario alle Infrastrutture e ai trasporti Edoardo Rixi. “Penso che si vada verso un mix tra l’utilizzo di microcariche esplosive e smontaggio“. L'articolo Crollo ponte Genova: la demolizione potrebbe iniziare a settembre sembra essere il primo su Meteo Web.

Crollo ponte Morandi - Toti : "allerta gialla per il maltempo - ci vuole un po' di attenzione" : ...

Crollo del Ponte Morandi : Samp e Genoa a lutto rinviano la prima : Genova è ancora sotto shock per l’immane tragedia del Crollo del Ponte Morandi avvenuto alle ore 11:30 del 14 agosto 2018. I calciatori della Samp e del Genoa hanno condotto gli allenamenti nei giorni immediatamente successivi con la morte nel cuore e la tristezza negli occhi. Certamente non erano le condizioni migliori per preparare i match di esordio della nuova serie A che prenderà avvio domani. Per questi motivi, in concomitanza con la ...

Salvini e il Crollo del ponte di Genova : ‘i colpevoli non rimarranno impuniti’ : Le ultime dichiarazioni di Matteo Salvini sulla situazione del crollo del ponte di Genova, possono essere lette direttamente dal suo profilo Facebook. Salvini è un politico molto ‘social’, che tiene costantemente informati i suoi fans. Nelle ultime 24 ore troviamo diverse dichiarazioni dure e secche su quanto accaduto. Le dichiarazioni di Salvini sul crollo del ponte di Genova Matteo Salvini inizia le sue ‘minacce’ ai ...

Crollo ponte Genova : in mattinata il punto sull’allerta meteo : In riferimento alla situazione relativa al viadotto sul Polcevera, si terrà entro la mattinata di oggi a Genova una riunione sull’evoluzione dell’allerta meteo e la presentazione del nuovo bollettino: presente l’assessore regionale alla Protezione civile, Giacomo Giampedrone, il dirigente del dipartimento regionale della Protezione civile Stefano Vergante e il direttore del Centro funzionale Arpal Elisabetta ...

Crollo ponte Genova : greto del Polcevera deserto per l’allerta meteo : A causa dell’allerta meteo gialla scattata a mezzanotte, il luogo del Crollo del ponte Morandi a Genova è deserto: il greto del torrente Polcevera è sgombro da gru e camion che portano via i detriti, e sono ferme le operazioni dei vigili del fuoco nella zona rossa. I lavori di ripulitura del greto dalle macerie del viadotto riprenderanno infatti solo al termine dell’allerta. La pioggia finora sembra non avere provocato danni ai ...

Crollo ponte Genova - esperto : “Prove sui materiali indicavano un degrado dall’8 al 16%” : Il professor Antonio Brencich, docente alla facoltà di Ingegneria dell’Università di Genova e fino a pochi giorni fa membro della commissione Infrastrutture e Trasporti incaricata di indagare sulle cause del Crollo del viadotto Morandi – intervistato da QN – spiega le ragioni delle sue dimissioni: “La questione del verbale di febbraio sul progetto di Autostrade per ponte Morandi credevo fosse la ragione del mio ...

Crollo ponte Genova - esperto : “Pochi 8 mesi per costruirne uno nuovo” : “Otto mesi per progettare un ponte ci possono stare ma per costruirlo no. Ci sono problemi logistici, bisogna portare il materiale sul posto. E bisogna capire otto mesi a partire da quando. Pero’ non conosco i dettagli del progetto, bisogna chiedere ad Autostrade“: lo ha dichiarato in un’intervista a “Il Giornale” Antonio Brencich, docente alla facoltà di Ingegneria dell’Università di Genova e fino a ...

PROFEZIA Crollo ponte MORANDI/ Le parole di Warren Buffett nel 2006 : Quanto accaduto a Genova è il segno di quanto le non regole del libero mercato siano dannose per i popoli: l'obiettivo è solo il profitto, dice GIOVANNI PASSALI(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 06:01:00 GMT)SPILLO/ Euro e Tria, per l'Italia la vera ripresa resta una chimera, di G. PassaliTIRRENIA/ Dopo Autostrade, un'altra concessione in odore di revoca, di Zaccheo

Crollo Genova - anche la Vigilanza del ministero sapeva del degrado del ponte : ecco la prova : Una lettera coinvolge l'ufficio di Roma da cui Toninelli ha scelto tre dei cinque membri della commissione d'inchiesta. Rimossi Ferrazza e Brencich, nominato un ex 007 del Sisde: ma è un esperto di informatica In Italia le infrastrutture sono a pezzi ma la manutenzione non porta voti " Crollo ponte Genova, tiranti "ridotti del venti per cento": ministero e Autostrade sapevano " Crollo ponte Genova, l'investigatore scelto da Toninelli lavorava ...

Crollo ponte - allerta meteo a Genova : sospese tutte le operazioni : Torna l'incubo maltempo a Genova dopo quel maledetto 14 agosto in cui è collassato il ponte Morandi. Tutti i presenti nell'alveo del fiume Polcevera verranno sfollati nel momento dell'entrata in vigore dell'allerta "gialla" per piogge e vento forte."Fino a sabato alle 24 l'area del Polcevera sarà sgombra. Ci vuole un pò di prudenza. C'è un'allerta gialla: non vuol dire che non possono esserci manifestazioni violente da starci un pò attenti", ha ...

Crollo ponte Morandi - Toti : "allerta gialla per il maltempo - ci vuole un po' di attenzione" : ...

Crollo ponte A14 - arrivano i primi esiti delle perizie : nel mirino un pilastro posizionato male : Un pilastro posizionato male alle fondamenta della struttura dove poggiava il martinetto sarebbe la causa del Crollo del Ponte 167 sull’A14 che, il 9 marzo 2017, costo’ la vita ai coniugi di Spinetoli Emidio Diomede e Antonella Viviani che procedevano in auto verso sud tra Ancona Sud e Loreto. E’ quanto emerge dai primi esiti delle perizie, in parte acquisite, che la Procura di Ancona ha affidato a due consulenti per fare luce ...