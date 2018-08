Crolla un costone sulla spiaggia di Procida Il sindaco | Non era una zona a

huffingtonpost

: ++ Crolla costone su spiaggia a #Procida, nessun ferito ++ - TgLa7 : ++ Crolla costone su spiaggia a #Procida, nessun ferito ++ - RaiNews : Napoli, crolla costone su una spiaggia dell'isola di Procida. Nessun ferito ? - SkyTG24 : Procida, costone di roccia crolla sulla spiaggia: nessun ferito -

(Di sabato 25 agosto 2018) Una frana si è verificata poco prima delle 13 su unalibera dell'isola di(Napoli), in località Chiaia. A cedere è stato unroccioso soprastante l'area. Sul posto sono intervenuti Guardia costiera, protezione civile e carabinieri: non si segnalano feriti. Laè stata recintata e chiusa al transito.Non è la prima volta che si verificano cedimenti dai costoni che incombono su alcune spiaggene, interessati dal fenomeno dell'erosione. Nel settembre 2016 uno degli ultimi crolli in via Bagni, sempre in località Chiaia, senza feriti. L'episodio che sull'isola viene maggiormente ricordato è però quello del 19 aprile 2008: una grossa frana si abbatté su unafortunatamente già chiusa ai bagnanti proprio per il rischio di frane. Quel cedimento rese inagibili tre abitazioni."La...