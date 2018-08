Cristina Parodi pronta per La prima volta dopo Domenica In

Cristina Parodi tagliata da Domenica in - per lei programma la domenica pomeriggio : Dopo una stagione per nulla esaltante di domenica In condotta inizialmente dalle sorelle Parodi e poi sempre più in solitaria da Cristina , la giornalista ex tg5 annuncia su Instagram la sua nuova ...

Mara Venier frecciatina pungente a Cristina Parodi : Mara Venier è pronta a tornare in Rai per condurre la sua “Domenica In” La Venier, in un’ intervista sulle pagine de “Il Messaggero”, si toglie qualche sassolino dalle scarpe. E il primo sassolino, un masso più che altro, riguarda proprio Cristina Parodi. Quando il giornalista gli chiede della “Domenica In” dello scorso anno, quella delle sorelle Parodi, il giudizio di Mara Venier è nettissimo: «Ho visto solo la prima puntata. Non tutta». E alla ...

Cristina Parodi a Formentera : baci in acqua con il suo Giorgio : Cristina Parodi in spiaggia a Formentera: i baci con Giorgio La conduttrice Cristina Parodi si trova in vacanza a Formentera, dove ha una casa. La Parodi fa il bagno fra le onde dell’isola e viene fotografata da Gente. La conduttrice si presenta in forma perfetta e non ha alcuna ragione di temere la prova costume, […] L'articolo Cristina Parodi a Formentera: baci in acqua con il suo Giorgio proviene da Gossip e Tv.

Cristina PARODI/ "La mia Domenica In non è stata un flop : vi spiego perché!" : CRISTINA PARODI lascia Domenica In e viene sostituita da Mara Venier: il resoconto dell'esperienza fatta e il nuovo programma che condurrà nella prossima stagione.(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 16:06:00 GMT)

La Prima Volta : nuova trasmissione di Cristina Parodi nella domenica pomeriggio di Rai 1 : La Prima Volta è la nuova trasmissione di Cristina Parodi. nella presentazione dei nuovi palinsesti autunnali 2018/19, abbiamo scoperto che la Parodi avrà un ruolo ben definito all’interno del pomeriggio domenicale di Rai 1. La rete ammiraglia della tv di Stato ha pensato di riaffidare alla giornalista un segmento della domenica e non tutto il pomeriggio come per l’anno precedente. Cristina Parodi alla conduzione de La Prima Volta Dopo il primo ...

