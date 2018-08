Corea Nord | Cina contro Trump

Corea del Nord : Seul - rammarico stop visita Pompeo a Pyongyang : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Nessun progresso sul nucleare - Trump cancella il viaggio del segretario di Stato Pompeo in Corea del Nord : Nuovo strappo tra Stati Uniti e Corea del Nord. Il presidente americano, Donald Trump, ha cancellato il viaggio nel paese asiatico del segretario di Stato, Mike Pompeo, previsto per la prossima settimana. "Gli ho chiesto di non andare, in questo momento, perché sento che non stiamo facendo sufficienti progressi riguardo alla denuclearizzazione della penisola Coreana", ha spiegato il tycoon su Twitter.I have asked Secretary of State Mike ...

Usa - nuove sanzioni contro la Russia per affari con la NordCorea : New York, 21 ago., askanews, - Gli Stati Uniti hanno sanzionato delle società russe per aver fatto affari con la Corea del Nord, violando quindi le sanzioni imposte contro Pyongyang. Lo ha annunciato ...

Corea del Nord - Aiea : nessun segnale di denuclearizzazione : L’Agenzia internazionale per l’energia atomica ha reso noto di non aver rilevato segnali di interruzione delle attività nucleari in Corea del Nord, nonostante le promesse di denuclearizzazione: “La continuazione e l’ulteriore sviluppo del programma nucleare della DPRK e le dichiarazioni relative della DPRK sono causa di grave preoccupazione.“ L'articolo Corea del Nord, Aiea: nessun segnale di denuclearizzazione ...

Kim Jong Un : "Sanzioni banditesche contro la Corea del Nord" - : I media di Stato riportano una dichiarazione del leader. Nel mirino "forze ostili" che rispondono alle richieste degli Usa. Il leader nordCoreano Kim Jong Un ha additato "forze ostili" per aver ...

Corea del Nord - Kim Jong-un visita un allevamento di pesci gatto con la moglie : Le foto del leader NordCoreano allo stabilimento insieme alla moglie Ri Sol Ju nella provincia di Hwanghae

Petrolio - Iran e Corea del Nord - : Arriva il Petrolio Iraniano in Corea del Nord? La visita del ministro degli Esteri NordCoreano Li Ehcho in Iran, rischia di rafforzare la cooperazione tra i due paesi in caso di opposizione alle ...

Il business dei lavoratori nordCoreani in Russia : Vengono pagati pochissimo e gran parte dei soldi finiscono al governo della Corea del Nord, in violazione alle sanzioni imposte dall'ONU The post Il business dei lavoratori nordcoreani in Russia appeared first on Il Post.

Corea del Nord - voltafaccia di Kim Jong-un? Esperti ONU : 'Vanno avanti con il nucleare' : Kim Jong-un torna agli onori della cronaca internazionale. Ad un 2017 in cui è stato mattatore assoluto della scena, con venti di guerra [VIDEO] che soffiavano intensi sulla penisola Coreana a causa dei continui test missilistici alcuni dei quali hanno violato lo spazio aereo giapponese, è to un 2018 all'insegna della distensione. Prima la tregua olimpica, poi gli accordi con la Corea del Sud e, lo scorso giugno, lo storico bilaterale con il ...

Nord Corea - Mogherini : «Ue appoggia processo denuclearizzazione» - : L'alto rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Federica Mogherini ha espresso pieno sostegno alla denuclearizzazione della penisola Coreana durante la sua visita in Corea del Sud, è quanto riferisce oggi il Servizio europeo ...

L'Onu ora è sicura : 'La Corea del Nord sta barando' : ... ma aggira anche le sanzioni commerciali con trucchi da magliari e, soprattutto, prosegue imperterrita a vendere armi e tecnologia militare a mezzo mondo, Siria compresa. Kim si procura '...

Pyongyang critica richiesta USA a Paesi ASEAN di pressioni su Nord Corea - : Il ministro degli Esteri della Corea del Nord Ri Yong-ho, durante il vertice ASEAN di Singapore, ha condannato la decisione degli Stati Uniti di sollecitare i Paesi dell'organizzazione a continuare a ...