Corea del Nord | Seul | rammarico stop visita Pompeo a Pyongyang

Pentathlon - Mondiali 2018 : i favoriti della gara maschile. Occhio a sudCoreani e francesi - italiani outsider : Città del Messico è pronta ad ospitare i Mondiali senior di Pentathlon moderno: i migliori interpreti di questo sport si daranno battaglia per la vittoria iridata, con il field dei partecipanti che sarà di altissimo livello. Nella gara individuale maschile saranno al via quattro azzurri, anche se non godranno dei favori del pronostico, almeno per quanto visto nelle ultime uscite. Nella finale maschile, che si disputerà tra il 12 ed il 13 ...

Nessun progresso sul nucleare - Trump cancella il viaggio del segretario di Stato Pompeo in Corea del Nord : Nuovo strappo tra Stati Uniti e Corea del Nord. Il presidente americano, Donald Trump, ha cancellato il viaggio nel paese asiatico del segretario di Stato, Mike Pompeo, previsto per la prossima settimana. "Gli ho chiesto di non andare, in questo momento, perché sento che non stiamo facendo sufficienti progressi riguardo alla denuclearizzazione della penisola Coreana", ha spiegato il tycoon su Twitter.I have asked Secretary of State Mike ...

Maltempo - i tifoni Soulik e Cimaron si indeboliscono dopo aver sferzato Corea del Sud e Giappone : danni - crolli e vittime [FOTO] : 1/11 Tifone Cimaron, Giappone ...

Corea del Sud - 25 anni per corruzione all'ex presidente Park Geun-hye - : Lo ha stabilito la Corte d'Appello, che le ha imposto anche una multa di 20 miliardi di won , 15,4 milioni di euro, per lo scandalo di corruzione avvenuto nel periodo in cui era a capo del Paese e che ...

Corea del Sud : realizzati cerotti smart per percepire suoni al posto degli auricolari : In un futuro non tanto lontano, probabilmente si potra' dire definitivamente addio agli auricolari per ascoltare suoni o voci. Nel corso di una ricerca effettuata presso i laboratori del National Institute of Science and Technology di Ulsan Corea del Sud è stata introdotta una nuova invenzione [VIDEO] che permette di recepire suoni dalla pelle. Si tratta dei cosiddetti cerotti smart, che permettono di registrare e riprodurre suoni e voci con il ...

Maltempo - Corea del Sud e Giappone pronti a ricevere forti venti e alluvioni da 2 tifoni : ci sono già feriti e dispersi [MAPPE] : 1/12 tifoni Soulik e Cimaron ...

Corea del Nord - Aiea : nessun segnale di denuclearizzazione : L’Agenzia internazionale per l’energia atomica ha reso noto di non aver rilevato segnali di interruzione delle attività nucleari in Corea del Nord, nonostante le promesse di denuclearizzazione: “La continuazione e l’ulteriore sviluppo del programma nucleare della DPRK e le dichiarazioni relative della DPRK sono causa di grave preoccupazione.“ L'articolo Corea del Nord, Aiea: nessun segnale di denuclearizzazione ...

Le foto delle famiglie Coreane riunite : Per la prima volta dalla guerra tra i due paesi, negli anni Cinquanta: tra lacrime, abbracci, gioia e sbigottimento The post Le foto delle famiglie coreane riunite appeared first on Il Post.

Madre e figlio si rincontrano dopo 68 anni : non si vedevano dalla fine della guerra di Corea : L'incontro - Ri ha poi mostrato a Lee le fotografie di famiglia, tra cui quella del suo defunto papà: "Ecco papà". "Non avrei mai immaginato che sarebbe arrivato questo giorno - ha detto la signora ...

Queste foto mostrano dramma e riconciliazione delle famiglie Coreane divise dalla guerra : Le due Coree hanno dato il via all'atteso ciclo di incontri tra le famiglie separate dalla guerra di Corea (1950-53) nello scenografico resort turistico del monte Kumgang, nella Corea del Nord. L'iniziativa è la prima in quasi tre anni e rientra negli sforzi per "rasserenare" i rapporti intercoreani, così come concordato tra i due leader, il presidente sudcoreano Moon Jae-in e il "supremo comandante" Kim Jong-un, nel summit tenuto ...

La triste separazione della famiglie Coreane : Dopo la fine della Guerra di Corea, il confine più militarizzato al mondo divise formalmente la penisola coreana, separando milioni di persone. In questi giorni, le famiglie coreane non sanno se i ...

Corea del Sud - Paulo Bento è il nuovo ct : La nazionale di calcio della Corea del Sud ha un nuovo commissario tecnico. Si tratta del portoghese Paulo Bento, esonerato un mese fa dai cinesi del Chongqing Lifan e in precedenza ct della selezione del suo paese, con cui nel 2012 ha raggiunto le semifinali dell’Europeo. L’annuncio è stato dato dalla federcalcio del paese asiatico. Paulo Bento prende il posto del sudCoreano Shin Tae-yong, esonerato dopo che Son e compagni non ...

Kim Jong Un : "Sanzioni banditesche contro la Corea del Nord" - : I media di Stato riportano una dichiarazione del leader. Nel mirino "forze ostili" che rispondono alle richieste degli Usa. Il leader nordCoreano Kim Jong Un ha additato "forze ostili" per aver ...

Infrastrutture : la Corea del Sud chiude il collegamento ferroviario ad alta velocità per l'aeroporto di Incheon : Korea Railroad , Korail, , l'operatore ferroviario pubblico che gestisce la linea, ha proposto la chiusura del costoso progetto voluto dalla politica lo scorso giugno; il ministero dei Trasporti ha ...