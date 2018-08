: #Controesodo,code per tratto chiuso A14 - CyberNewsH24 : #Controesodo,code per tratto chiuso A14 - TelevideoRai101 : Controesodo,code per tratto chiuso A14 - anmarus : Autostrade, traffico da bollino rosso: 13 chilometri di coda sulla A14 Disagi per 21 milioni di italiani -

Ritorno a casa da bollino rosso e all' insegna del maltempo per circa 21 milioni di italiani. Traffico molto rallentato per la chiusura di undi 32 chilometri tra Porto Sant'Elpidio e Grottammare per lavori sul manto stradale provocati da un incendio a un mezzo pesante. Lungo la Statale 16 Adriatica si sono registrateper oltre 10 chilometri.(Di sabato 25 agosto 2018)