Controesodo | caos sulla A14 | traffico dirottato per i lavori in una galleria dopo

ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 agosto 2018)in tilt sull’autostrada Adraiatica. Ci sono code per 13 kmA14 Bologna – Taranto, direzione nord, a causa di un grave incendio che ha coinvolto un mezzo pesante nella tarda serata del 23 agosto, nelladi Grottammare, tra il comune marchigiano e la città Pedaso. Mentre sono 9 i chilometri di code – percorribili in circa 40 minuti –carreggiata opposta, a causa dell’uscita obbligatoria a Porto S. Giorgio. Si prefigura così, una giornata di forti disagi sul fronte della viabilità. Inizia da oggi, infatti, il week end di contro-esodo dalla vacanze da bollino rosso. Secondo un’analisi condotta da Coldiretti/Ixè in quest’ultimo fine settimana del mese, complice anche il “maltempo” si prevede il “rientro di 21 milioni di italiani che hanno scelto quest’anno di andare in vacanza d’estate ad ...